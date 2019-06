Televisa despidió a Edith González por estar embarazada

La actriz Edith González, quien falleció el pasado jueves a los 54 años víctima de cáncer de ovario que le fue detectado hace tres años, inició su carrera en Televisa y fue en esa empresa donde logró la fama y el reconocimiento.

Sin embargo, la relación entre la empresa y la actriz no terminó de la mejor manera, como ella misma lo dio a conocer en una entrevista realizada por el periodista Javier Solórzano en Canal Once, en mayo de 2017.

El distanciamiento comenzó cuando Edith trabajaba en la telenovela Mujer de madera y quedó embarazada de su hija Constanza.

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela, y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera, sino también me corrieron de Televisa”, afirmó.

Según su versión, hizo varios intentos para volver a trabajar en la empresa, pero no quisieron reincorporarla.

"Hice Mundo de fieras, hice Bailando por un sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos", detalló.

Edith también reveló que cuando la despidieron, se sintió peor que cuando iba al internado de monjas en su adolescencia.

“Fue peor que en el internado de monjas del Simón Bolivar, a los 14 años, que me corrieron por salir en una fotonovela, por salir con el uniforme del colegio. Entonces, me embarazo y en Televisa me corren, me volví a sentir de 14 años”, declaró.