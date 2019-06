Gabo Ornelas invita a sumarse a la Party

Con su objetivo bien claro y dando lo mejor, Gabo Ornelas presenta Party time, su nuevo tema musical que incluye su primer crossover en inglés y español, buscando complacer a los fans.

“Este tema ya lo tenía compuesto pero hasta ahora lo sacamos al público, combinando la actuación con la música, aprovechando el lapso que hay después de la telenovela Amar a muerte para enfocarme en la música. Porque yo empecé en el teatro musical y eso me ha dado la oportunidad de combinarlo, tener el tiempo, seguir haciendo más música mientras empiezo a grabar mi próxima serie”.

El cantante y actor sabe que esta carrera es complicada, pero siempre busca la mejor manera de combinar sus pasiones, después de su participación como Sergio en Amar a muerte.

“Las dos me gustan mucho, pero creo que no podría decidirme por una, las dos me interesan demasiado, porque tengo planeado seguir trabajando con más temas, y pasa que cuando me empiezo a enfocar en la música me jala la actuación y al revés, así que voy a combinarlas lo más que se pueda”.

Además, Ornelas recientemente participó en La Bandida, serie protagonizada por Sandra Echeverría, donde dio vida al personaje de Damián Alvarado, y cuenta la historia de Graciela Olmos, una traficante de alcohol en la etapa de la Revolución mexicana.