Rock&Monsters Armarán gran fiesta de rock and roll por la inclusión y el respeto

De nueva cuenta Wolfincus III, Macha y Zomberto, los Rock&Monsters, ponen manos a la obra para hacer conciencia con una gran fiesta de rock and roll por la inclusión y cero discriminación a los niños con autismo, asperger o síndrome de Down.

La banda de monstruos más divertidos preparan el show de la gira Integrar no basta, queremos inclusión, que arranca este domingo 30 de junio, a las 18:30 horas, en la explanada del Papalote Museo del Niño, en el Parque Fundidora.

“El objetivo de la gira es concientizar e informar a la gente lo que viven las personas con asperger, autismo o síndrome de Down, quienes sufren hasta cuatro veces más el bullying, y no es solamente la burla, sino la discriminación y para eso quisimos hacer esta campaña” resaltó Wolfincus III.

En entrevista compartió que a su parecer “la gente no es mala, no quieren dañar a las personas con asperger o autismo, la gente solamente no sabe, no conoce y el ser humano tiende a rechazar, a defender y burlarse de algo que no conoce, y que el objetivo es que podamos llegar a conocer lo que viven las familias y no juzguemos”.

La serie de conciertos que se tienen programados en los meses de junio, julio y agosto podría extenderse en una primera etapa hasta noviembre, si se recibe el apoyo de empresas y algunos patrocinadores, y están programados para el último domingo de cada mes.

Al cuestionar si tendría algún costo, el divertido y monstruoso vocalista y guitarrista Wolfi señaló que ese es otro beneficio de estos conciertos. “Para hacer más grande esta fiesta, el evento no se cobrará, por lo que le vamos a pedir a la gente que nos acompañe, que nos apoye con las taparroscas para así poder darlas a la Alianza Anticáncer infantil y que puedan ser beneficiarios”.

Rock&Monsters prepara un show interactivo con sus temas más emblemáticos y otras historias, para que las familias se puedan entretener y concientizar al mismo tiempo.

Este concepto que lleva cinco años en acción ha realizado con gran éxito otra gira como Rockeando con valor, que llegó a más de 270 escuelas de todo el estado de Nuevo León y la campaña No + bullying, con más de 150 mil impactos directos con las cápsulas informativas donde además participan artistas locales, nacionales e internacionales.