¿Quién es la mujer que baila con Enrique Peña Nieto?

El ex presidente de México Enrique Peña Nieto fue captado como nunca antes: bailando. A través de un video que se difundió en redes sociales, se ve al ex mandatario mover el cuerpo junto a una mujer que no es su novia Tania Ruiz, al ritmo de la canción 17 años de Los Ángeles Azules.

Pero, ¿quién es la mujer que baila con Peña Nieto?

Su nombre es Jacqueline Tostado y es directora de la agencia de marketing 360º by Jackie.

Jacqueline fue ganadora de Nuestra Belleza Distrito Federal en 2009, en aquel año compitió por la corona de Nuestra Belleza México, pero sólo logró ser parte del top ten de las finalistas.

Instagram

Fue novia de Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera titular de la Conade, hasta que el escándalo llegó a su vida cuando el servidor público la llevó a las olimpiadas de Río de Janeiro en 2016.