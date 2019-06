Bad Bunny la rompe en los MTV y gana como Artista MIAW 2019

La séptima edición de los premios MTV MIAW 2019 se vistieron de gala con la presencia del cantante de trap más imponente del momento, Bad Bunny, quien además de hacer vibrar el Palacio de los Deportes, se llevó la estatuilla como el Artista MIAW de Latinoamérica.

El puertorriqueño se mostró contento por alzarse con el gatito rosa que le fue entregado por Meme de Café Tacvba. "Gracias a la gente de MTV, los latinos estamos por todo el mundo y todos quieren ser latinos, viva Latinoamérica y hay que hacer todo con pasión, los quiero mucho", señaló el artista.

Bajo la conducción del actor Luis Gerardo Méndez y las youtubers Calle y Poché, es la primera vez que el evento tiene un trío de conductores, quienes usaron el escenario para celebrar la diversidad sexual en todo momento al grado de darse un apasionado beso entre ellas y llevarse el mejor premio de la noche Ícono MIAW 2019.

"Estamos emocionadas, no tenemos palabras, pero que estemos acá presentando los MIAW es por ustedes, los amamos, sigamos cambiando el mundo", señalaron las colombianas quienes fueron ovacionadas por sus fans y por el actor mexicano, además de cantar su tema Roast Yourself.

"Latinoamérica 'love is love' y estos serán los mejores MIAW de la historia", dijo el protagonista de Club de Cuervos ante 10 mil personas que asistieron a la entrega de estos premios.

Un momento especial fue para Ximena Sariñana, quien se llevó un Gato Blanco por Agente de Cambio gracias a sus labores altruistas que realiza desde hace varios años.

"Me dedico a lo que más me gusta y la gente conecta, soy un persona positiva en el mundo, quiero un planeta con más diversidad y libertad, con los mismos derechos, capaces de cumplir sueños, no importa de dónde vengamos y a quién amemos, súmense a ser agentes de cambio", expresó la cantante y actriz.

Otros ganadores fueron Kenia Os, llevándose la estatuilla por mejor Instastories, Pareja en Llamas sorprendió ganando Juliantina además de Mejor Fandom, Influencia + Fresca fue para Andrea Zúñiga y artista + Chingón de México lo obtuvo Jesse & Joy, entre otros.

La parte musical estuvo a cargo de Karol G con "Punto G" y "Mi cama" , Ed Maverick con su tema "Fuentes de Ortiz", Piso 21 sorprendió con la canción "Te vi" a dueto con Mario Bautista y luego "Baby Girl".

Halsey prendió con su éxito "Whitout me", Alemán con Rucón y Bad Bunny la rompió cerrando con broche de oro el evento interpretando, "Si estuviésemos juntos", "Ni bien ni mal" junto a Rubén Albarrán y "Callaíta".



























































LISTA DE GANADORES

Ícono MIAW-Calle y Poché

Artista MIAW-bad Bunny

Artista +Flama Argentina – Lali

Artista+Duro Colombia Sebastián Yatra

Artista +Chingon México Jesse & Joy

Bomba Viral-Exponiendo Infieles

Video del Año-El Beso

Arriba Mujeres-YosStop

Explosión K-Pop BTS

Hit Global- Billie Eillish Bad Guy

Bromance del Año-JD Pantoja y Supertrucha

Risadictos-Mario Aguilar

Reality del Año-Acapulco Shore 6

Kilmer Serie-Élite

Streamer del Año-Elded

Pareja en llamas-Juliantina

Fandom-Juliantina

Instacrush-Dani Alfaro

Instastories-Kenya Os

Instagraner Global-Jungkook

Artista Viral-Natti Natasha

Tiktoker del Año-KevleX

Instagramer Nivel Dios México-Kim Shantal

Instagramer Nivel Dios Colombia-Luisa Fernanda W

Instagramer Nivel Dios Argentina-María Becerra

Emergente-Alemán

Ridículo del Año- ardo B VS Nicky Minaj