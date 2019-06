Los Aristemo cambian las reglas de la televisión mexicana

Aristóteles (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc (Joaquín Bondoni) están listos para emprender una nueva aventura al independizarse de sus familias e irse a vivir a la Ciudad de México para estudiar una carrera, pero parece que no podrán desprenderse tan fácil de sus seres queridos.

La pareja juvenil inicia su propia historia en Juntos, el corazón nunca se equivoca que comienza a transmitirse en Las Estrellas en Televisa, a partir de este 24 de junio.

Este 23 de junio, Aris y Temo= Aristemo, tuvieron un arranque, que comenzará de manera oficial este lunes. También previo a su estreno en la pantalla chica, se lanzó un adelanto por las redes sociales y el canal de Youtube, en las que se mostraron los diez primeros minutos del capítulo uno del dramedy, que consta de 26 capítulos.

Juntos, el corazón nunca se equivoca es una producción de Juan Osorio y protagonizada por Arath de la Torre, Laura Flores, Sergio Sendel, Lety Calderón, Víctor González, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni.

“Estoy agradecido con Dios, con la vida y la gente mi carrera. Me siento como pavo real al ver a Emilio pero también comprometido. Siempre este tipo de retos es como para comprometerse y hacer cada vez mejor las cosas, y tengo mucho nervio porque este 24 de junio que salimos al aire a las 20:30 horas con está propuesta. Esperamos que otra vez integremos a la familia, que se sientan a ver la televisión con un tema tan complicado”, externó Juan Osorio.

Para el productor mexicano será un estreno especial, porque celebra su cumpleaños.

“Cuando me dijo el señor Emilio Azcárraga: '¿qué te parece si van tal día la aire?', me quedé callado y él me dijo: '¿no te gustó?', y le respondí: 'será el mejor regalo de cumpleaños'. El mejor regalo es que me sigan apoyando y estar ahí al pendiente con el gran reparto que traemos como es el regreso de Laura Flores a la televisión, Sergio Sendel, Helena Rojo, Lety Calderón, Arath de la Torre, Gaby Platas, René Casados y una actuación especial de Silvia Pinal”.

La historia aborda las diferentes problemáticas de cinco familias con perfiles muy diferentes. Cada una hace frente a los conflictos y juntos logran una solución. Juntos, el corazón nunca se equivoca aborda situaciones cotidianas, como la relación padre-hijo, y las dudas que surgen al dejar el nido familiar y las metas de la búsqueda de la independencia.

“Esta increíble la serie, hemos estado grabando de lunes a sábado, ha sido impresionante y muy felices por el cariño de la gente. Vienen cosa mucho más fuertes, vienen situaciones mucho más tensas, está llena de juventud y un sabor diferente a lo que la gente ha visto en el horario de la noche y por eso nos va a ir muy bien”.

Al preguntarle si hicieron alguna petición especial en el guión, el joven de 16 años expresó.

Nosotros somos actores, nosotros no tenemos nada que ver con el guión, ni con la dirección, de eso se encargan los escritores”.

La historia de amor entre Cuauhtémoc y Aristóteles, dos jóvenes que deben luchar contra la sociedad para vivir su romance seguirá dando de qué hablar.

“Cuando hicieron los personajes y nos dieron el papel hace año y medio, lo aceptamos con gran amor y pasión. Apoyamos los movimientos de apertura para demostrar que ser libre, seguir el corazón y seguir el subconsciente que sabes que esta ahí, no está mal. Seguir lo que realmente queremos no está mal y esa es la idea principal. Tanto a Temo como a mí, las críticas nos hacen aprender y pulir cosas”; agregó Emilio Osorio.

La joven pareja reconoció que hay críticas, pero eso les permite aprender más en los personal y profesional.

“Las críticas las aceptamos pero las ofensas las dejamos atrás. La responsabilidad que hoy tenemos es ser profesionales y responsables de lo que hacemos. Siempre te van a criticar o hablar de lo que haces, lo importante es como hacer que los pensamientos sean positivos”.

Protagonistas

Aristóteles

Aristóteles es hijo de Audifaz y Amapola (Polita) y hermano de Arquímedes. Tiene 18 años. Está listo para emprender su carrera en el mundo musical y universitario en la CDMX para estudiar la licenciatura en Comunicación junto a su novio Cuauhtémoc López. Se ha posicionado como un influencer de la red. Para Aristóteles, Temo es su compañero de vida.

Cuauhtémoc

Con 18 años, hijo de Pancho López. Junto a su padre y sus hermanos, Lupita y Julio, se mudó a Oaxaca para iniciar una nueva vida, sin saber que conocería a Aristóteles Córcega, el amor de su vida. Temo, quien busca ser político y estudiar en la CDMX, está dispuesto a lograr lo que se proponga.

Marca historia en Televisa

El productor mexicano y padre de Emilio Osorio charló con Publimetro sobre la apertura de temas como la homosexualidad y equidad de género en sus proyectos.

“Siempre parto de la base que soy papá. No me gustaría que a Emilio le hicieran cosas o viera en la televisión temas burdos. Estoy consciente que los jóvenes son libres, sobre todo en las redes sociales y todo lo que tu quieras, pero mi responsabilidad es que lo que esté en la televisión abierta y en un horario familiar agrede a los papás. Hay un público que sabe que le tengo un gran respeto a los niños, por eso los contenidos se cuidan mucho, sobre todo con respeto.

"Hoy en día tienes que aceptar la apertura, la equidad,de género y lo que tenemos que crear son diferentes opciones para ganar la confianza y esa seguridad del público. Me da emoción como a través de la telenovela a los muchachos les llegan cartas de jóvenes pidiéndoles consejos de cómo enfrentar la situación con sus papás; resulta todo un ejercicio, al final tenemos que apoyar a nuestros hijos”.

De estreno

24 de junio a las 20:30 horas en Las Estrellas. Juntos, el corazón nunca se equivoca tendrá 26 capítulos.

