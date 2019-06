Isaac Hernández pide que la cultura no sea vista como “acto heroico” o “milagro”

A punto de llegar a Guadala­jara para realizar Despertares Impulsa, el bailarín mexicano Isaac Hernández charló con Publimetro sobre el momento de incertidumbre en la vida cultural del país, que lo orilló a despedir el programa Desper­tares en México; sin embargo, también compartió los otros proyectos que tiene en puerta y ratificó su compromiso para promover la cultura.

“No recuerdo exactamente el día pero estaba en funcio­nes en Londres y hablé con mi hermana, le dije que teníamos que encontrar la manera de dar esa noticia. Me acuerdo que me dijo: ‘me la pasé llo­rando como dos horas, estoy frustrada’. Me di cuenta que es­tamos en un momento donde hay incertidumbre en el país, es muy difícil planear dos o tres años adelante un proyecto o ver hacia dónde quiero que Despertares vaya. Si no existe esa posibilidad para poder te­ner continuidad, cierta estabi­lidad e involucrar de manera directa a la iniciativa privada para hacer muchas cosas, me­jor decidí no continuar con el proyecto”.

Isaac se ha convertido en promotor de la cultura y, pese a este pequeño obstáculo, aún tiene esperanza de que cam­bien las cosas en el país.

“La idea no era estar en un hoyo todos los años, porque podemos pasar los próximos años sin dormir tratando de que eso sea posible en nuestro país. Creo que es un momento bueno para dar un paso hacia atrás y hacer que se constru­yan esos mecanismos para que –eventualmente– esto fluya de la mejor manera. Tomé la deci­sión y la verdad me sorprendió mucho la respuesta del públi­co y el cariño al proyecto. Me puse a pensar en lo que ha cambiado en el país; a través de Despertares el ballet nunca más va a ser considerado de la misma manera, tocó la vida de más de 70 mil personas”.



El reconocido bailarín tapa­tío tiene dos proyectos a cele­brarse en Guadalajara del 15 al 20 de julio, Despertares Impulsa y el espectáculo Despertares.

El Teatro Degollado, el Museo Cabañas y el Conjunto Santander de Artes Escénicas albergarán 14 actividades for­mativas abiertas al público, todas relacionadas con las in­dustrias creativas, entre ellas ballet, danza contemporánea, arte urbano, animación digital y stop motion.

“Diremos hasta luego en esta edición de Despertares en Jalisco. Esta edición se va a con­cretar, porque no hemos teni­do que cancelar ninguna de las actividades hasta ahora. Tomé la decisión de que Despertares no continúe por varias razo­nes, y muchas me dan tristeza y otras me emocionan, porque me abren la posibilidad de ha­cer otras cosas”.

No abandona México

Isaac Hernández fue claro en que despedirse de Despertares no significa que olvidará los proyectos en el país.

“No me voy a ningún lado, la realidad es que estoy desa­rrollando otros proyectos para tener continuidad en los esce­narios nacionales, al final de cuentas lo siento hasta como una responsabilidad para ese público que hemos creado y generado, esos jóvenes que se han acercado por primera vez a ver ballet o a las industrias creativas a través de nuestro proyecto. La prioridad es cons­truir las herramientas para que los proyectos como Despertares no sean una acto heroico o un milagro para que se cumplan, sino que existan las herra­mientas para que más jóvenes puedan apostar a la promoción de la cultura y puedan las in­dustrias creativas convertirse en competitivas y en un motor de la economía. Me en­focaré un poco en eso y los proyectos de danza que trai­go para el país en un futuro, si logro estructurarlos, van a ser muy importantes”.

El profesio­nal de la dan­za espera que pueda regre­sar con más actividades en un futuro.

“No dudo que en unos 5 o 6 años podamos re­gresar, pero lo más im­portante para mí es que las herramientas cambien, que Despertares no sea una excep­ción. Necesitamos encontrar el mecanismo para que los proyectos culturales tengan continuidad y no hablo so­lamente de Despertares. Me encantaría que los proyec­tos no dependan de quie­nes están o no en el gobierno, que se puedan independizar los temas culturales de la vida política y eso es parte de esta transición”.

Isaac viaja por todo el mun­do y ya aprendió a hacerlo de manera ligera. Con disciplina en su vida profesional, tam­bién ha logrado aprovechar sus ratos libres.

“Los viajes me han dejado muchos aprendizajes, pero so­bre todo saber aprovechar las horas de sueño. Por ejemplo, después de estar en Guadala­jara viajé a Londres para un ensayo y luego a Luxemburgo para mi semana de funciones. Estoy por regresar a la Ciudad de México por algunos días, pero luego voy a Moscú una se­mana para dar funciones en el Bolshoi y vuelvo para empezar las actividades de Impulsa el 15 de julio en Jalisco”, compartió Isaac Hernández, quien aña­dió que después de eso estará en La Guelaguetza en Oaxaca, como invitado especial.

“Cuando anun­ciamos que Despertares no tendría conti­nuidad, miles de personas salieron a defenderlo… eso me hizo sentir algo especial”.

Respuesta del gobierno

Isaac Hernández reveló que no se siente decepcionado de las autori­dades mexicanas, pero su esperanza radica en los cambios dentro de las industrias creativas. “Justo el pasado miércoles sí apliqué por un par de apoyos del gobierno federal y no recibí una respuesta de ellos hasta hace unos días, que se pusieron en contacto con mi equipo. Tuve la oportunidad de reunirme con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y con Lucina Jiménez (INBA) y fue inte­resante escuchar y compartir mis inquietudes de una manera directa. Me comentó Alejandra: ‘vamos viendo qué se puede hacer porque Despertares continúe siendo parte de la vida cultural del país’, no tomé una decisión en el momento, pero sí le dije que era muy importante que se reformaran esas leyes de mecenazgo en México para que la transición no fuera tan abrupta, porque tiene que ser un cambio ge­neracional. Necesitamos tener una ley de mecenazgo, tener incentivos fiscales para la iniciativa privada”.

El bailarín compartió cuál es su sueño recurrente: “Me ilusiona la idea de poder lograr un cambio importante en las industrias creativas en el país. Sueño con ver un cuerpo que sea flexible que nos permita crear proyectos a corto plazo. Tengo un proyecto de la Federación de Industrias Creativas que sigo desarrollando y puede ser algo muy importante en el país, si logramos posicionar el contenido creativo de los artistas mexicanos en los mercados globales, eso puede ayudar a la economía”.

Vacaciones en solitario

Isaac Hernández tiene una agenda llena para el resto del año, pero está lis­to para tomar unas cortas vacaciones.

“Después de terminar Desper­tares en Guada­lajara, me voy a tomar una semana de vacaciones. Me voy a escapar solo, por primera vez lo haré solo para descansar y tratar de poner la mente en orden, porque empezaré –otra vez– funciones en el Teatro Real de Madrid y Londres. Me voy a Egipto y estaré a la orilla del Río Nilo por cinco días. Es la primera vez que lo hago y tengo ganas de hacerlo, a manera de tera­pia. Lo mejor es que ya aprendí a viajar ligero”.

Kids’ Choice Awards

El bailarín mexicano Isaac Hernández ha sido nominado a los premios Kids’ Choice Awards México en su décima edición en la categoría Inspiración Favorita. Isaac es el primer bailarín de danza clásica nominado en estos premios.

El evento cuenta con 20 categorías en las que re­conoce a los mejores talentos de la música, televisión, cine, videojuegos, redes sociales y deportes.

En Guadalajara

20 de julio, a las 20:30 horas, en el Auditorio Telmex, se realizará Desper­tares, el espectá­culo. La gala de ballet reúne en un mismo escenario a bailarines de élite internacional, per­tenecientes a las mejores compañías del mundo.

