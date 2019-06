Toy Story 4 sorprende con aparición de personaje de Monsters, Inc

Sin duda Toy Story 4 ha logrado sorprender a fanáticos de Disney, quienes esperaban ver de nueva cuenta a personajes emblemáticos como Woody y Buzz Lightyear. Pero esta nueva entrega de Pixar ha tenido varias sorpresas como la aparición previa de Forky en Wall-E.

Es conocido que Pixar cuenta con cameos de algunos de sus personajes si se ven detenidamente las escenas; además algunas teorías afirman que sus películas están conectadas de algún modo pero lo cierto es que existen cientos de espectadores que están al tanto de cada uno de los detalles de las películas y logran darse cuenta de estas sorprendentes apariciones.

Aquí el momento…

En esta ocasión se dio a conocer una imagen que muestra una de las escenas más importantes de la película cuando Bonnie, la niña que hereda los juguetes de Andy, enfrenta su primer día en el kinder y en una de las mesas se puede observar a una niña con coletas, que afirman que es la tierna niña de Monsters, Inc. "Boo". Es en ese momento cuando Bonnie comienza a crear a Forky.

Boo from Monsters, Inc makes a cameo in Toy Story 4 – Look to the right of Bonnie in the background! pic.twitter.com/a2ht5gnFEY

— Movie Details (@moviedetail) March 20, 2019