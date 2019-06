Miguel Martínez pausa como actor y se enfoca en el regional

El actor y cantante Miguel Martínez, originario de Guasave, Sinaloa, regresa a la música con una nueva propuesta, pero manteniéndose firme en el género regional mexicano, pues lo trae en las venas, compartió en entrevista con Publimetro.

Con su nuevo tema llamado Así de sencillo, Martínez cuenta una historia de las relaciones de amigos con derechos, y cómo el amor marca los tiempos.

“Este nuevo proyecto lo iniciamos a finales de 2018, ya no quería perder tiempo y tener algo propio. Estar cerca de la gente es lo que te llena, y que con una canción tuya te diga la gente que la inspiras o la enamoras, es para lo que uno trabaja, para enamorar corazones”, compartió Miguel.

Aunque la actuación le abrió las puertas del medio desde 1999 en la telenovela infantil Serafín, y se consolidó con Misión S.O.S en 2004, ahora con 28 años de edad se encuentra convencido de que momento para que la música tenga su espacio, pues ha rechazado importantes ofertas para seguir actuando.

“Yo siempre he visto que las dos carreras: actuación y canto, son muy celosas, pero mi sueño es tener éxito en la música”, agregó.

Y compartió que sigue recibiendo propuestas para la actuación, pero ha tenido que rechazarlas, para enfocarse en su actual faceta de cantante.

“Voy a ser firme a pesar de que últimamente me han llegado llamadas para hacerme invitaciones a pruebas, no me he arriesgado a tomarlas, no quiero que nada me desvíe de la música”.

Miguel decidió dejar de residir en la capital del país, y dirigir sus pasos a Monterrey, pues la propuesta musical y profesional que buscaba la encontró en su nueva casa disquera.

“Aunque sabe uno que las cosas son difíciles, se necesita tener el respaldo, porque ves un equipo de trabajo contigo, lo que te hace ver bien, crecer como artista, que te hace creer más en ti, mejorar; había otras propuestas anteriores, pero había algo que me hacía sentir que me estaba traicionando a mí mismo, y no me dejaba avanzar, pero sé que esto es lo mejor”.

“Soy consciente de que todos vamos a fallar y la gente piensa que no puedes equivocarte porque representas a la niñez, o a los jóvenes, pero soy persona y no soy perfecto”, concluyó el cantante.

En 2003 Miguel participó y ganó el reality show infantil de Televisa Código F.A.M.A, donde supo que su mejor manera de expresarse era con la música, por lo que hoy en día confía que es el camino a seguir.