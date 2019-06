Susana Zabaleta teme hablar, pero no puede callar

Susana Zabaleta se distingue por su forma de ser: franca, sincera y sin tapujos, y aunque teme hablar de muchos temas, sabe que su compromiso frente a las cámaras es más fuerte, por eso sale en defensa de la cultura e invita al público a no quedarse callados.

“Hay que denunciar, pareciera que no nos escuchan, pero hay que volverlo a decir, y volverlo a decir, yo pienso que no hay que quedarse callados, a mí me da mucho miedo hablar, porque hay que seguir, y qué ejemplo le voy a dar a los escuincles”, expresó a Publimetro.

Como parte de su personalidad y lo que siempre la ha caracterizado, la actriz y cantante tiene para todos, y es que hace unos días envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de apoyo a la cultura y así mostrar su descontento después de que ella siempre lo apoyó.

“Ya le escribí una carta para explicarle, le pedí que nos voltee a ver, que estamos aquí intentando decir quiénes somos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir; bueno, su mujer es una cantante, yo admiro eso y no sé por qué no viene de regreso esa admiración”, cuestionó la actriz y cantante.

“Espero que esto se vaya transformando, dar dinero a los pobres no es la solución. Cuando tienes un hijo no le das todo, lo empoderas”, declaró Zabaleta.

La soprano nacida en Monclova, Coahuila, confirmó que a partir del 15 de septiembre junto a Rebecca de Alba y Adela Micha tendrán un show donde hablarán de todo y sin tapujos, además esperan confirmar en próximos días traerlo a la Sultana del Norte.

“Empezamos en septiembre gira por toda la República, es un show conferencia de nuestras vidas para hablar de quién, cómo, dónde y cuándo. Está muy interesante porque somos muy diferentes las tres, está increíble, dirigido por Aurora Cano; se van a reír mucho, aquí nos gustaría estar en Auditorio Pabellón M. Claro que se plantean cosas personales, de cómo nos han pasado muy cerquita cocodrilos, tiburones y ay güey, hemos sorteado algunos y otros no, y hay algunas cicatrices”, detalló.

Y compartió su admiración por Yalitza Aparicio, con quien compartió una fotografía y agradable plática hace unos días.

“Estábamos hablando de la comida oaxaqueña, el arte y todo Oaxaca, y de la dificultad de cambiar de vida de la noche a la mañana, de estar preparados para cambiar de vida, pero ella es una mujer muy inteligente, ella tiene el privilegio de conocer a mucha gente y conocer las diferentes idiosincrasias, poder estar plena, sentirse bien con ella misma, y eso uno lo agradece, verla plena. Me encantaría colaborar con ella para lo que me necesite”, concluyó Zabaleta.

El próximo 4 de julio, a las 21:00 horas, en el Auditorio Luis Elizondo se presentará con la obra Casi normales, una historia musical que recorre una ola de emociones de la familia de 'Diana', la madre, y su tratamiento de bipolaridad que enferma a todos en un hogar “normal”.