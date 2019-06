Tras ser cancelada por Netflix, Pop TV salva a 'One day at a time' para 4ta temporada

Hace cuatro meses Netflix anunció la cancelación de One day at a time, serie protagonizada por Justina Machado y Rita Moreno sobre una familia cubana en Estados Unidos, noticia que causó la tristeza y furia de sus más fieles seguidores.

Este jueves Gloria Calderón Kellett, escritora y productora de la serie, informó que al menos una cuarta temporada regresará gracias a Pop TV y Sony, pero sobretodo a los fans que hicieron tendencia con el hashtag #SaveODAAT.

WE'RE BACK!

Thanks to every fan who made #saveodaat trend worldwide, ONE DAY AT A TIME is heading to POP TV & we couldn't be more excited! We have many more stories to tell about & we can't wait to share them with you! Thank you @sptv & @PopTV! #moreodaat https://t.co/4grfsn9RA3 pic.twitter.com/oPsvXL7DC5 — Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) June 27, 2019

Fue en marzo cuando Netflix anunció que pese a los esfuerzos y deseos de producir una cuarta temporada, simplemente no tenía suficiente público para justificarlo; sin embargo, la noticia provocó que se viralizara la petición para salvarla, hecha incluso por famosos como Lin-Manuel Miranda.

La serie se ganó las palmas y el cariño del público por centrarse en los Álvarez, una familia latina en Estados Unidos que se enfrenta a situaciones como el racismo, el estrés post-traumáticos en militares, consumo de marihuana en adolescentes y aborda temas como la diversidad sexual, entre otros.

Tras la noticia de que el show regresará, su elenco se congratuló y agradeció la confianza en su trabajo.

Thank you @SPTV @PopTV and @CBS for believing in us, for allowing us to continue telling our stories, making a difference and representing my people . Pa’lante mi Gente #MoreODAAT — Justina Machado (@JustinaMachado) June 27, 2019

I can’t believe I’m typing this, but… we did it. YOU did it. The Alvarez family is coming back for a 4th season on @PopTV!!!!! what tHE FUCK!!!!!!!!!!!! #SaveODAAT ➡️ #MoreODAAT 🤯😭🎉💘🤪💃🏽❣️ pic.twitter.com/dZ8dbB8NmC — Isabella Gomez (@Isabella_Gomez) June 27, 2019

And they say miracles don’t happen. From what I know … it took a village. A lot of us who work on this show and love it. And all of you who have loved this show and MADE IT HAPPEN. — Stephen Tobolowsky (@Tobolowsky) June 27, 2019