Guillermo del Toro derrocha humildad en su trabajo como guía

Guillermo del Toro llegó este fin de semana a Guadalajara, y estará un par de días en la ciudad para cumplir su promesa de dar algunos recorridos gratuitos en la exposición En casa con mis monstruos en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

El cineasta llegó este lunes al inmueble sede de su exposición para comenzar su trabajo como guía; además habló de su relación con las redes sociales; su charla con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto y lo que no es verdad sobre la información que dan los guías oficiales.

“Estoy bien, un poquito como maratón, porque son sólo un par de horas. Vamos a andar solo los lunes porque son cuando entra la gente gratis y será al azar como se vaya pudiendo, Sólo estaré un par de días y luego regresaré. En septiembre empiezo a filmar Pinocho… ahorita debería estar preparando muchas cosas pero por acá ando. Creo qué hay que cumplir con lo que se necesita acá”, dijo Del Toro.







Publicidad







Guillermo del Toro corrigió alguna información que manejaban los guías de la exposición, y compartió una anécdota.

“Había un poquito de información que afinar y les pedí principalmente que viéramos una sala, me preguntaran y me enteré de muchas cosas que no sabía; por ejemplo, que de niño era domador de cucarachas y eso no es cierto [risas]. La exposición se planeó para que fuera una experiencia, para que tuviera cosas tridimensionales momentos, un poco cinematográfico y arte”.

Sobre el concierto que dará en este mes de julio señaló: “Va bien, sólo nos falta determinar la fecha exacta y el lugar, pero ya está hablado de que si participa la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en eso estamos, Hoy (ayer) tengo una junta y mañana (hoy) para ver qué pasará”.

El realizador sostuvo una platica con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el pasado domingo en Guadalajara.

“Le hablé de mis puntos de vista, mismos que me quedo privadamente, porque creo que si hay que participar en la cultura, se participa activamente. Si tú ves mis declaraciones de hace año o año y medio, siempre he dicho que lo importante es afectar la esfera inmediata tuya y si simplemente piensas en lo que puede generar el gobierno estás limitado a eso, pero si lo puedes autogenerar tú en tu círculo inmediato, eso es lo que puedo hablar yo. Por ejemplo, de animación y de la participación de animadores mexicanos en Pinocho".

"Además puedo hablar del porqué el museo era importante traerlo aquí y no a ningún otro lado, el porqué dar las guías a los guías, porqué tener los lunes y es importante hacerlo porque creo que la exposición está enfocada a creadores y jóvenes, ya que les afectar, como a mi me afectaron, las exposiciones cuando era joven”.







Publicidad







Del Toro tiene toda la intención de tener animadores mexicanos en Pinocho.

“Todavía no empezamos a filmar, será en septiembre. La idea de nosotros es traer un poquito de la animación de Pinocho a nivel simbólico y represente la fe en el equipo de animadores de Guadalajara”.

El tapatío ni afirmó, ni negó que Bradley Cooper se una a un nuevo proyecto.

“En eso andamos, las noticias salen antes de que sean una realidad, luego dicen… ¡pues siempre no! Aún no está cerrado, no hay nada cerrado todavía, pero si sale en mi Twitter ya es neta [risas]”.

Por último, Guillermo del Toro reveló que trata de medir el uso de las redes sociales.

“Le entro un ratito en la mañana, otro en la noche. Me cuido y no trato de meterme mucho, me gusta responder a todos, pero si estoy todo el día, entonces ya no haría películas, ni haría nada y tendría que estar en la casa respondiendo, pero trato de leer algunas cosas… no todas”.

Al final, alguien le dijo a Del Toro: ¡Eres grande!, y el cineasta contestó: “Sí, soy talla 52”, entre las risas de los presentes.





Publicidad





¿Presidente y santo?

Al preguntarle que pensaba de esos comentarios en las redes sociales, que lo quiere como presidente o lo ven como un santo dijo: “No entro a la política. Lo bonito de la vida es que a las 10 de la mañana eres un cabrón, a las 11 un santo y a las 12:30… ahí la llevas. La realidad es que la gente, es parte blanca y negra, hay que querer a la gente con la complejidad que tiene”.

TE RECOMENDAMOS: