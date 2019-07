El mensaje de Bully que emociona a la comunidad LGBT+

Tras la celebración de la Marcha del Orgullo LGBT+, diversos famosos y celebridades como Galilea Montijo, Geraldine Bazán, Marimar Vega, Fabiola Campomanes, entre otros mostraron su apoyo y reafirmaron la frase "amor es amor". Pero no sólo ellos han logrado enviar un mensaje igualdad y respeto a la diversidad, pues el vlogger, actor y tv host de "Que película ver", Héctor Trejo mejor conocido como Bully impactó con un mensaje en redes sociales en el cual habla sobre su sexualidad.

Y es que Bully asistió a la marcha y publicó una fotografía alzando la bandera arcoíris acompañada de una emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

"Me considero una persona queer porque siempre he sentido que contengo multitudes dentro de mí y nunca me he sentido cómodo con el rol que me fue 'designado' y viceversa, soy una mezcla de lo que amo, nunca sentí que era mi obligación hablar sobre mi vida privada pero ahora veo que esto es como un superpoder de poder amar libremente y sin etiquetas a hombres y mujeres", escribió Bully en su cuenta de Facebook.











Además, señaló que durante toda su vida ha vivido con estigmas que le han impedido expresarse libremente pero consideró que este es el momento para mostrarse tal cual es.

"Siento que he vivido con ese estigma toda la vida pero lo importante es que nadie se sienta solo nunca, hoy no lo hago solo por mí, lo hago por todo aquel que no tiene voz, sueño con un mundo en el que nadie se sienta rechazado como en algún momento yo me sentí", destacó.

