Jorge Medina regresa renovado y recargado a la música

El cantante de banda Jorge Medina agradeció a la música el haberle salvado la vida y permitirle seguir haciendo lo que más disfruta: cantar y estar cerca de la gente.

En entrevista para Publimetro se dijo feliz por esta segunda oportunidad.

“Yo estoy feliz porque estas oportunidades hay que disfrutarlas; regresé recargado, con otra actitud, otros hábitos, disfruto mucho cada show. Yo estoy contento y tranquilo, yo estoy en el momento de sonreír y disfrutar, de hacer lo que me toca que es mi trabajo, la música te va guiando, me salvó la vida; tengo mucha disposición, es una nueva parte de mi vida que estoy disfrutando mucho”, compartió Medina.

Después de su salida de La Arrolladora Banda El Limón y su lanzamiento como solista, Medina dijo sentirse en el mejor momento de su vida y está listo para subirse de nuevo al escenario en Monterrey, con un show que aseguró tendrá de todo, hasta acordeón.

“Es un show especial, traigo la banda, norteño, acordeón, y la elegancia de la Arena Monterrey es imponente, nunca lo había visto por la parte de adentro, siempre llegaba a camerinos y de ahí al escenario, pero ahora que la conocí es enorme, y como artista me siento con la emoción y muy agradecido. Vamos a contarnos y recordarnos historias que ya nos sabemos, pero también parte de mi nuevo disco, y muchas sorpresas que quiero que el público vea”, agregó.

Espera el apoyo del público de la Sultana del Norte, pues señaló que presentarse en Monterrey es como estar en casa.

“En Monterrey puedo vivir con los temas del catálogo, pero quiero que se lleven algo más, mi producto nuevo, músicos, el show, la producción, y la responsabilidad es grande; no me da miedo, es el tiempo perfecto, ideal, porque el proyecto está más maduro, y le da un plus a la marca de alto nivel. En Monterey es como estar en la casa desde hace mucho tiempo y en esta parte de mi vida como solista, la Arena Monterrey será algo especial, porque me voy a divertir un montón”, concluyó.

6 de julio, 21:00 horas, en la Arena Monterrey, junto al grupo Alta Consigna.