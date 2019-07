La leyenda del Señor de la Expiración brilla en Latino Film Market

Después de su estreno y lanzamiento en el Festival de Cannes 2018, el cortometraje La leyenda del Señor de la Expiración, de los productores regiomontanos Juan Carlos Salas y Martha Lilia López, sigue sorprendiendo al mundo y sumando premios, ahora en el Latino Film Market 2019, en Nueva York.

Salas, director y guionista del corto, destacó lo bien recibida que ha sido la historia en todo el mundo por el gran cariño que le tienen a la cultura e historia de México.

“En lo personal es un impulso para seguir generando cinematografía, porque es parte de la respuesta del público internacional para saber que la cultura el arte y las tradiciones son valoradas, porque nos permiten hablar acerca de nosotros y nuestra historia y fe. Es una alternativa diferente del cine de entretenimiento y presentar la cultura”, expresó.

Por su parte, Martha Lilia destacó el impacto de los actores y la historia.

“Es una emoción muy hermosa que otros reconozcan nuestra cultura, ver este tipo de historias da un valor muy grande, porque la gente quiere escuchar, leer y conocer de esta forma México. Los actores están muy honrados de haber participado en la historia; a quien amaron en Nueva York fue al señor Javier Chucho Cuéllar y también Luis Molina, por lo que seguimos buscando historias para llevarlas al público”, agregó.

Además, Juan Carlos compartió que La leyenda del Señor de la Expiración estará pronto disponible para disfrutar a través de streaming, lo cual también los tiene emocionados.

“Siguen proyecciones en salas de cine en Nueva York, y es un impulso bastante grande para nosotros, y ya tenemos listo todo para que puedan verlo en plataformas digitales por medio de on demand, en Amazon y Tv Shorts. Ha tenido una aceptación muy buena, tanto así que nos la han solicitado para que pueda estar disponible para más gente”.

El cortometraje se logró con el apoyo de la Fundación Cultural de Guadalupe N.L. A.C. y Cultura del mismo municipio.

La leyenda del Señor de la Expiración se presentará en el mes de agosto por primera vez en Canadá, dentro del Regina International Film Festival 2019, como el único corto mexicano, donde también está nominado a mejor cortometraje internacional.

Premios y nominaciones

• Ganador de Mejor Cortometraje internacional Latino, en Latino Film Market 2019, Nueva York, Estados Unidos.

• Ganador de Cortometraje internacional en International Film Festival: Spirituality, Religion and Visionary 2018, en Jakarta, Indonesia.

• Ganador de November Award Film of the Month, 12 Months Film Festival 2018, Rumania.

• Nominado a Cortometraje internacional, en Regina International Film Festival & Awards Regina, Canadá.

• Nominado a Jury Prize Best Short Film, en Best of Latin America Short Film Festival 2019, Los Ángeles California, Estados Unidos.

• Nominado a Best Religious/Spiritual, en Great Lakes Film Festival 2018 Pennsylvania, Estados Unidos.