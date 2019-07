Lyn May deja fuera los complejos

Lyn May no pasa desapercibida, su diminuta cintura de 57 centímetros y sus curvas atrapan las miradas de las personas que caminan a su alrededor.

Su voz es suave, pero sobre todo sabe recibir con una sonrisa a todo aquel que se acerca para pedirle una foto o autógrafo.

La vedette mexicana cumple 50 años de carrera y si algo está dispuesta a realizar hasta los últimos días de su vida, es bailar y cantar, pero ya se prepara para el retiro.

“Nunca me canso, pero tiene que llegar el día en que te tienes que ir, porque todos lo tenemos que hacer. Ya me estoy preparando para irme a viajar y quedarme en algún lugar como China o Japón, quiero quedarme a vivir por ahí con mi esposo. Me casé en China y me gustó mucho; además su familia está allá, así que a lo mejor en dos o tres años me vaya a vivir allá”, compartió Lyn May a Publimetro.

La actriz y cantante reconoció que está desapareciendo el oficio de vedette.

“Hay muy pocas vedettes, no sé qué está pasando. Creo que las mujeres tienen miedo, son flojas, no quieren hacer ejercicio, pero no sé qué pasa. No deberías desaparecer este oficio, pero ahora las chavas no se animan”.

Lyn May reconoció que pasa más de tres horas haciendo ejercicio, y eso le permite ser la envidia de muchas mujeres a sus 67 años de edad.

“No dejo de trabajar ya tengo 50 años de carrera. Tengo como unas 60 películas y he trabajado con los mejores actores que hay en México, como Jorge Rivero, Andrés García, el Indio Fernández y Antonio Aguilar, entre muchos otros”.

También ha participado en videos con Plastilina Mosh, Matute y recientemente con Mon Laferte.

La actriz confesó que le gustan muchos los hombres, pero está dispuesta a vivir un romance con una mujer.

“Me he casado siete veces, me gustan mucho los hombres [risas]. Si me dice una mujer que le gusto, pues también me caso con una mujer, ¿por qué no?, y que tenga lana [risas]”.

La artista mantiene su carrera con presentaciones especiales en centros nocturnos y como DJ; también puntualizó que está al tanto de los comentarios, buenos y malos, pero que prefiere concentrarse en los positivos.

“Hay quienes te quieren y otros te odian. Tengo más seguidores que enemigos, me admiran, me mandan cariño y son lindos, pero no falta uno que te diga; '¿quieres coger?' o que atacan mi aspecto físico, pero así es esto”, y añadió: “soy normal, igual que ustedes”.

En sus palabras

“Soy mujer sin complejos. Hay que vivir la vida, recibir amor, y dedicarse a ser feliz, no a estar peleando”

Serie, cine y libro

Lyn May señaló que este año filmará una película; además señaló que su biografía tuvo que detenerse por la muerte del escritor.

“Voy a empezar la película con el señor Estrada, uno de los mejores directores de México, pero no recuerdo el nombre. Si hay serie y libro, desgraciadamente la persona que estaba haciendo mi libro falleció hace unos días, le dio un infarto fulminante y tengo que busca a otra persona. El que escribía mi biografía era el periodista Enrique Feliciano”.

Queridos amigos twitteros cachondos….. los ama su Diosa del amor!! pic.twitter.com/smpWVpDsu1 — Lyn May (@lynmaychi) March 22, 2019

Apoya a la comunidad gay

Lyn May ha sido madrina de varios matrimonios entre homosexuales, y es una gran promotora de los derechos LGBT

“Adoro a los gay, los quiero porque son seres humanos que me han arropado desde que inicié a bailar. Siempre he vivido con los gay, he vivido más con los hay que con las mujeres. Hay que darle amor a todos, porque ahorita ya la vida cambió, no siempre vamos a estar persignándonos, hay que vivir sin hacerle daño a nadie”.

