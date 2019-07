Captan a otro hermano de Jenni Rivera en la calle de Sullivan

Hace unos días, Juan Rivera, estuvo en la Ciudad de México para apoyar a su hermano Lupillo en la final de La Voz, de TV Azteca, sin embargo, al salir de la emisión fue captado en la calle Sullivan, donde de acuerdo con la revista TV Notas, habría buscado mujeres para pasar un rato divertido.

Según la publicación, ninguna de las mujeres de la zona lo convenció, por lo que volvió solo al hotel donde se hospedaba.

#FelizMartes #JuanRivera vino a la #CDMX para apoyar a #LupilloRivera, en #LaVozAzteca, pero al parecer fue tanta su emoción de que ganó el equipo de su brother, que quiso pasarla muy bien en la calle de #Sullivan, pero ocurrió esto… #MartesDeTVNotashttps://t.co/9Qo3SrDqeq — Revista TVNotas (@TVNotasmx) July 9, 2019

Un amigo de Juan Rivera aseguró a la revista que ésta no es la primera vez que el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera hace esto, y sentenció que tampoco será la última:

No es la primera vez ni la última que lo hace, y te aseguro que no es el único cantante grupero que se da vueltas por esos lugares para levantar a alguna chica y pasar la noche. Muchos cantantes, por sus giras, pasan mucho tiempo lejos de casa sin ver a sus esposas y sin sentirse acompañados, y no los justifico, pero sí necesitan desahogarse”.

La fuente dijo que no cree que el cantante de música grupera tenga problemas con su esposa, que de hecho los ve más enamorados que nunca, no obstante, quizás sólo buscaba un poco de compañía.

Buscó compañía porque estuvo solo en la CDMX por más de una semana y supongo que se le hizo fácil llevarse a una muchachona a su hotel para pasar el rato y divertirse. Seguramente no encontró quien le gustara, pero qué mejor que se haya ido a descansar solito, porque de haber encontrado, la que se le iba a armar con su mujer…”.













