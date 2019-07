La terapia musical salva a María León y la vuelve 'Inquebrantable'

Como parte de su regreso a los escenarios musicales, María León llega lista para empoderar a todo aquel que se identifique con su música, pues la misma cantante ha logrado superar los tragos amargos gracias a la composición.

“Es como una terapia, porque este EP narra lo que vivimos las personas desde una caída, un fracaso, una ruptura, un problema de salud, hasta la recuperación del amor propio, porque a mí me dejaron, el hombre de mi vida me dejó; se te machuca un poco el corazón, el autoestima y el ego, te conviertes en una persona muy herida y la mejor manera de sanarlo es aceptar los procesos, vivirlo, e irse recuperando y fortaleciendo conforme va pasando el tiempo, a través de la música”, compartió en entrevista con Publimetro.

El nuevo material musical de la tapatía de 33 años lleva por nombre Inquebrantable, aunque reconoció que aún se encuentra en la etapa de la locura.

“Hablando de las etapas, yo estoy en la locura, aún no llegó a ser ‘inquebrantable’, pero estoy experimentando, aventurándome, pero sí creo que cada vez que me he roto, me he reconstruido en una mejor versión de mí, más echada pa’lante, más valiente, más fuerte y más dispuesta a cometer riesgos, porque luego nos da mucho miedo fracasar”, expresó.

Pero ¿qué fue lo que logró evitar que tirara la toalla y dejara de cantar? “Todo mundo lo pensamos, quien diga que no, está mintiendo, porque por más que amemos esta profesión siempre hay un punto en el que se agotan las fuerzas, pero gracias a Dios hay mucha gente que tengo a mi alrededor que me da mucho amor y mucho cariño. Estoy hablando desde un like, un comentario en redes sociales, familia, amigos que de pronto cualquier cosa te puede inspirar a volver a recuperar tu camino y saber que no lo vas a dejar nunca”.

Desde hace varios años, tras su salida de PLaya Limbo, María empezó a planear un disco de solista, escribió poco más de 80 temas, pero todo quedó guardado tras sus vivencias.

“He estado trabajando este proyecto en solitario, he estado buscando una esencia porque no sabía bien qué iba a hacer y encontré un lugar en la música para expresar parte mi feminidad, porque ahora como mujer que soy hay muchas cosas que tengo que decir y justo el año pasado hubo varios detonantes en mi vida muy complicados que me llevaron a escribir este disco que se llama Increbantable junto con Mauro Muñoz, productor regio que estaba en la firma, gran músico y de ahí se desprenden este EP”, explicó la cantante.

Este material lleva un hilo conductor que empieza con el tema Se te salió mi nombre, Así es amar, Locos, canciones que aún no salen al público, y finalmente Inquebrantable.

Además su fandom puso un importante granito de apoyo para la también actriz. “Escuchar a la gente se convirtió en un motivo para mí, un motor para seguir y una misión confirmada de que tengo que seguir contando historias y lo sé porque mucha gente me ha escrito, sobre todo con Inquebrantable: ‘Oye María esta canción es un himno para mí porque me da fuerza, me hace sentir identificada porque yo también tuve un accidente, porque me caí, me dejaron’, y al final de eso se trata la música y el arte”.

Ahora la intérprete de Soy yo está trabajando en su nuevo tour, el cual planea lanzar este mismo año, por lo que sus otros proyectos tendrán que esperar.

“Amo el teatro musical, quiero volver a hacer cine, quiero volver a hacer televisión, pero por lo pronto Inquebrantable tiene toda mi atención y mi tiempo porque quiero ofrecer el mejor show posible”, agregó.

¿Qué diferencia hay entre Sargento León y María León?

María León tiene una múltiple personalidad, en redes sociales es Sargento León, pero ¿dónde queda la chica dulce y sensual?

“Todos tenemos esta dualidad, a una le llamó Sargento y a la otra María León, a lo mejor la parte más alegre, más tierna, más dulce, más guerrera, puede ser María, pero la parte alburera, guarra, triste, sucia, enojada, también soy yo, pero viene a relucir en el Sargento, y mostrar esta parte tan vulnerable de mí me ha traído las mayores satisfacciones”, puntualizó.

Pole dance, su pasión y liberación

Para María León el practicar pole dance ha sido liberador en muchos sentidos, pues al haber sido una niña víctima de bullying, sabe la importancia de no quedarse estancada y romper límites.

“La mayoría de las personas que me escriben en redes sociales son mujeres, que me dicen te vi hacer pole dance y me animé a hacer cosas que no me animaba, empecé a explorar mi feminidad y mi sensualidad, aparte va contra mis limitaciones mentales y físicas, además lo próximo que viene es que el pole dance va a tener su debut en los Juegos Olímpicos y es que en México abramos un poquito la mente, para romper paradigmas mentales”.

Además, reconoció que la salida del closet de su colega Joy, del dueto Jesse & Joy, es un claro ejemplo de disfrutar la vida.

“La libertad también se contagia, Joy es uno de los ejemplos porque a todo mundo nos inspira, creo que hoy en día lo más importante es que entre mujeres exista cada día más apoyo, y los cambios que provocan personas como Joy que no tienen miedo de decir las cosas. Es horrible vivir con el temor de pensar qué va opinar la gente, a mi gracias a Dios desde que era muy chiquita me dejó de importar y vivo en plena libertad, sin ninguna limitación de lo que la gente opine en cuanto a lo que yo quiero hacer, ser fiel a lo que creo”, agregó la intérprete de Amor ilegal.