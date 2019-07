Festeja Arturo Carmona su cumpleaños entre familia y amigos

El actor y ex futbolista regiomontano Arturo Carmona, celebró este martes 09 de julio su cumpleaños número 43 entre familiares, amigos y colegas del ámbito artístico de la Sultana del Norte.

Se dijo feliz y con una buena cantidad de aprendizajes que le ha dejado la vida, ademas de metas cumplidas en el ámbito personal y profesional, pero con otras más por emprender.

“43 años bien vividos y aprendiendo. Cuando uno canaliza las dificultades de forma positiva te hace una persona más madura, un mejor ser humano en todos los sentidos, por algo Dios se las pone a uno para poder enfrentarlas y probarte como persona y con madures”.

Con 22 años en el medio del espectáculo, Carmona aun sigue padeciendo los rumores al rededor de su persona.

“Ya sabia y me imaginaba, cuando eres persona pública estas expuesto, hay rumores de lo que sucede. Al final es maravillosos dentro del mismo, muy competido, pero te permite conocer a grandes personas, Hablando de rumores ya hasta me han matado varias veces, y eso es lo que más me ha dolido porque la familia se entera de eso primero que yo, la preocupación no es para menos, a mis abuelos que en paz descansen les toco, pero se ha podido esclarecer”.

Del episodio entre la cantante Alicia Villarreal y él, agradece el poder tener una relación de amistad y cariño con su ex esposa, y de Melenie fruto de esa relación.

“Es parte de la enseñanza y de la vida, difícil cuando uno se casa no piensa que se vaya a divorciar algún día, lo supimos sobre llevara, lo supimos manejar en lo personal y nos dejo muchísimo como padres, como dos personas que estuvieron juntas y hoy por hoy nos guardamos mucho respeto y mucho cariño”.

Casi dos años de relación con Sonia Treviño, el actor lamenta que los chismes hayan logrado separarlos, pero confía en poder arreglar lo que él llamo “un mal entendido”.

“No soy una persona infiel, cuando estoy con alguien le gustado respeto, le guardo lo que merece una pareja. Decidimos darnos un espacio para poder acomodar nuestras ideas con la cabeza más fría, sin que terceros o chismes puedan interponerse entre una pareja. Teníamos un proyecto de vida, planes a futuro. Las esperanzas nunca se pierden aquí se trata de estar compaginados, rumores siempre va haber”.

Dentro de los deseos que el ex futbolista pidió al apagar la veleta de su pastel, está el de poder formar una familia, el amor para siempre y tener uno o dos más hijos, pues aún se siente con la energía y juventud para poder cambiar pañales y cuidar bebés.