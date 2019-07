El tal Nick cambia las redes por música instagrameable

El tal Nick llegó a Monterrey para quedarse y presentar Instagram sin filtros, el sencillo con el que ahora le apuesta a la música como una nueva faceta dentro de su carrera como instagramer, expresó a Publimetro.

“En este ambiente tienes que sacar todo, es de constancia, y encontré en mí una habilidad que no sabía que tenía, y la empecé a desarrollar, que es el tema del canto, y esta canción la compuse, la llamé Instagram sin filtros; ahorita estamos en la producción, y es lo nuevo en mi carrera”.

Aunque a Monterrey llegó por seguir el amor, Nicolás sabe que su trabajo lo puede llevar a donde sea, pues el ser influencer le permite compartir sus experiencias con todo el mundo.

“Todo comenzó porque soy comunicador social y periodista, no siento que soy influencer, soy más un instagramer, y todo comenzó con un helado que yo estaba comiendo y me preguntaron por redes por el producto y de ahí fueron saliendo más mensajes. De ahí comenzaron a tener relevancia las cosas que hacía o los lugares a donde iba”.

Actualmente El tal Nick ya tiene algunas propuestas para trabajar en la ciudad y así seguir en contacto con la gente y sus ‘amigos’ como él llama a sus seguidores.

“Yo a los seguidores les debo parte de lo que tengo, y es por eso que no son mis followers, sino mis ‘amigos’, porque con ellos he construido una gran amistad. Lo que yo hago es ser más cercano a la persona, y decirle conforme a mi experiencia que le puedo recomendar, sin vender, porque la gente no confía, todos creen que van a poder vender, un influencer posiciona marcas, no vende”, concluyó.