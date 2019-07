A Chiquis no le pesa en nombre de Jenni Rivera

Ser la hija de una de las personalidades más importantes de la música regional mexicana no ha sido nada fácil, confesó Chiquis Rivera quien actualmente se está abriendo paso en la banda con su nuevo sencillo Anímate y verás, con el que busca dejar huella con su propio estilo. Por esta razón confesó que aunque por muchos años la han comparado con Jenni Rivera siempre ha estado orgullosa de ser su hija.

“Es un orgullo tan grande decir que esa mujer tan fuerte y que luchó tanto es mi madre y siempre que me digan ‘hija de…’ no me molesta para nada. Estoy haciendo lo posible porque la gente vea que soy Chiquis y que tengo algo diferente porque aunque estamos en el mismo género tenemos diferentes historias, estamos expresando y contando nuestras vidas a través de la música, pero a mí no me pesa. Ha sido difícil porque nos comparan y hay críticas pero no lo cambiaría, es mi madre y me enseñó tanto que solo puedo agradecerle”, mencionó Chiquis, quien también adelantó que en marzo del próximo año estrenará su nuevo disco.

Durante una conferencia de prensa para presentar su nueva canción y el videoclip de la misma destacó que su madre la preparó para lo que está viviendo actualmente.

“Nunca habrá otra mujer como Jenni Rivera, solamente hay una Jenni Rivera como solamente hay un Juan Gabriel. Yo como hija me apoyo mucho en ella y le pido que me ayude muchísimo. Me apoyo mucho de lo que yo viví y lo que ella me enseñó, estuve con ella, fui su brazo derecho casi toda mi vida y conocí lo difícil que es para una mujer llegar a tener éxito y eso me preparó para lo que estoy viviendo el día de hoy. Todavía me pregunto ‘¿qué haría mi mamá en esta situación?’, eso me ayuda muchísimo para toma decisiones”, destacó.

Sin miedo a las críticas

Tras una vida llena de polémica en torno a la vida amorosa de su madre, así como su físico y sus acciones Chiquis Rivera confesó que hoy en día ya no le afecta lo que digan de ella.

“Después de tantos años ya estoy predispuesta y no dejo que me afecte al corazón o que me consuman. Antes sí y decía ‘¿por qué la gente es así?’ Una vez me metí a la cuenta de Instagram de Katy Perry, que es delegada y canta muy bien y también la criticaban, pasa los mismo con Becky G entonces me di cuenta que no soy la única. A mí constantemente me dicen que estoy gorda y me critican mucho por mi físico pero es parte de esto, nos exponemos a que la gente diga cosas de nosotros y hay que preocuparnos cuando ya no nos mencionen”, dijo Chiquis.

Una mujer fuerte

Chiquis Rivera comentó que actualmente las mujeres están tomando el poder en diversos ámbitos, por lo que mencionó que se considera una mujer fuerte que ama empedrar a las mujeres por medio de su música. “Ya tenemos un par de años en el que la mujer es más fuerte y me encanta apoyarlas y empoderarlas a través de mi música (…) Tuve una madre muy fuerte y yo tengo que ser fuerte también, tengo que salir con la frente en alto”, afirmó.

En cuanto al género regional, Chiquis señaló que actualmente no existen muchas mujeres de este creado este tipo música. “Es un género muy dominado por el hombre, siempre lo ha sido, ahorita creo que sí hay mujeres pero me gustaría que hubieran más. Siento que es algo muy importante, de juntarnos y demostrarle a los hombres que sí podemos, que nos den la oportunidad en la radio para que escuchen nuestra música y demostrar que también las mujeres pueden. Mi madre fue la que nos dio esa plataforma de decir que sí se puede”, indicó.

Su matrimonio

El pasado 29 de junio Chiquis Rivera se casó con Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original Banda Limón en Pasadena, California, lo cual causó polémica por el pleito entre periodistas y elementos de seguridad. Sin embargo, Chiquis reveló que eso no opacó su felicidad y aseguró que está muy enamorada de Lorenzo.







“Me siento muy bendecida porque Lorenzo es un hombre muy talentoso que tiene años en esta carrera y me ayuda muchísimo en el estudio, de hecho él estuvo ahí con esta canción y para mí es importante porque tiene mucha experiencia. Yo también le ayudo en la parte del negocio que se me da muy fácil a mí, nos ayudamos mutuamente. Es una relación muy bonita y nos entendemos, no hay celos, él entiende mi carrera, yo lo entiendo también y nos respetamos”, dijo.

Asimismo, Chiquis mencionó que tuvo que posponer su luna de miel para promocionar su canción Anímate y verás. “Nos íbamos a ir de luna de miel el primero de julio pero tenía que promocionar mi sencillo, me estoy enfocando en eso y no importa que esté casada, no voy a dejar la música pero yo creo que sí nos iremos después de tanto estrés”, afirmó.

Compartirá su boda en YouTube

Tras la polémica en torno a su boda, Chiquis Rivera afirmó que compartirá su enlace matrimonial en su canal de YouTube. “Es algo que me han criticado muchísimo porque no invité a los medios de comunicación (…) Después pensamos que era buena idea compartirlo de forma personal en mi canal de YouTube y estará listo en las próximas semanas”, adelantó.

