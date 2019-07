El triángulo amoroso entre Juan Collado, Yadhira Carrillo y Leticia Calderón

El miércoles pasado un juez de control con sede en el Reclusorio Norte vinculó a proceso al abogado Juan Ramón Collado Mocelo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no obstante, no es la primera vez que el litigante es blanco de los titulares de los medios de comunicación. Hace unos años, el esposo de la actriz Yadhira Carrillo se vio envuelto en un triángulo amoroso con la también intérprete Leticia Calderón.

En 1999, el abogado inició una relación con Leticia Calderón. En 2002, la pareja tuvo a su primer hijo Luciano, quien nació con Síndrome de Down. En una entrevista con Mónica Garza, Calderón declaró que temió por la reacción de Collado.

“Jamás pregunté por qué a mí nada más pregunté por qué pasó (…) ya que me explicaron qué es el Síndrome de Down, evidentemente lloré, sí estaba triste, no desilusionada, yo volteó con Juan (Collado) le dije oye yo quiero a mi hijo, yo también. Yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan, qué iba a pasar, porque él tiene dos hijos regulares, normales (…) entonces yo decía fui yo la culpable”, dijo la actriz.

La protagonista de telenovelas reconoció que jamás tuvo una discusión con Collado por Luciano y que el pequeño los mantuvo muy unidos.

Tres meses después de haber nacido su primer hijo, Leticia se embarazó de Carlo, por lo que decidió retirarse de las telenovelas durante 8 años para dedicarse al cuidado de su familia.

En medio de los rumores de infidelidad, la intérprete de Esmeralda confirmó su separación de Juan Collado en noviembre de 2007, luego de que se difundieran imágenes del abogado junto a la también actriz Yadhira Carrillo.

"Como mujer obviamente lloré, sufrí, evidentemente, tampoco te puedo decir que recibí la noticia muy gratamente porque para mí yo tenía otra visión de lo que era mi relación (…) todo fluía aparentemente normal”, contó la actriz a la periodista Aurora Valle.

A sólo unos meses de su separación, Collado y Yadhira se comprometieron en matrimonio, lo que hizo desatar una guerra de declaraciones entre las actrices.

"Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer, si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y se lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad. Yo no soy ninguna mentirosa, el señor se fue, sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas, el lunes 29 de noviembre, y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos”, dijo Calderón.

Tras cuatro años de relación, la pareja contrajo matrimonio el 31 de marzo de 2012. A su boda acudieron personalidades de la política y del mundo del espectáculo como Jacqueline Bracamontes, Chantal Andere, Ana de la Reguera, Jacqueline Andere, Silvia Pinal, Juan Osorio, Omar Chaparro, Ludwika Paleta, Emiliano Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas, entre otros.

Hasta la fecha, Yadhira y Juan siguen juntos.

El reencuentro

En mayo pasado, Leticia y Yadhira se reencontraron en la boda de Mar Collado, hija mayor del litigante, donde, de acuerdo con People en español, las actrices tuvieron un fugaz acercamiento.

Twitter Leticia Calderón

