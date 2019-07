Me caigo de risa le bajan al ‘tono’ por los niños

Los integrantes del programa de televisión, y ahora show en vivo, Me caigo de risa han tenido que hacer cambios, pues cada vez crece el número y rango de seguidores de sus juegos y ocurrencias, hasta llegar a los más pequeños de la casa.

Mariana Echeverría, quien participa desde hace 5 años en la emisión, se sorprende del alcance que han logrado.

“Cuando empezamos nuestro público no eran niños, de hecho estábamos en una barra nocturna, albureábamos un poquito más y de dos años para acá ha sido un cambio por los niños que nos comenzaron a ver; de hecho al show van niños de 4 años a vernos. La empresa nos dijo que le teníamos que bajar al nivel de humor porque se detectó que el target era mucho más amplio y muchos niños”.

Ricardo Margaleff, quien también forma parte del cuadro de famosos participantes, explicó cómo es que se dio la oportunidad de poder llevar el programa a nuevas plazas y en vivo, como un plus además de la comedia.

“Este show es un poco como un híbrido, porque además de las dinámicas hacemos stand up comedy; por ejemplo, Michelle Rodríguez, Yurem… yo también hago mi show y hacemos esta mezcla del programa y mucha comedia. Y es un programa hecho de improvisación y eso es lo padre, y más acá porque es un concurso tras otro, hay mucha picardía del humor mexicano, se van a divertir”.

Además de que no se trata de un programa donde alguien pierde o gana, sino donde todos se divierten. “Es algo muy raro, porque Me caigo de risa esta muy lejos de ser un programa de concursos, porque curiosamente el programa no está hecho con base en quien gane, sino de saber cómo se pierde, porque en la medida en que sabes cómo se pierde se vuelve chistoso y te ganas a la gente, el que sí gana es el espectador riéndose y disfrutando del show”, agregó Margaleff.

Por su parte, Echeverría destacó cómo es que la gente se divertirá en las dos funciones que tendrán en la ciudad este próximo sábado 13 de julio.

“Además cuando la gente ve el programa al aire, piensa ‘Yo lo hubiera hecho mejor’ o ‘Ni duelen los toques’, pero cuando los pasamos nos preguntan si en verdad duelen y es cuando entienden que sí es de verdad lo que pasa en el programa, pero es muy divertido y aquí en Monterrey los regios lo podrán vivir”, concluyó.

13 de julio, Auditorio San Pedro, dos funciones: 13:00 y 17:00 horas. Elenco: Faisy, Mariana Echeverria, Ricardo Fastlicht, Mariazel, Ricardo Margaleff, Yurem, Michelle Rodríguez