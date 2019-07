'Nunca había hecho un personaje tan profundo': Mario Casas

El actor español Mario Casas vuelve a la pantalla con una serie llena de erotismo y misterio. Se trata de Instinto, una producción española de Amazon Prime Video y Bambú Producciones, la cual también es protagonizada por las actrices Silvia Alonso e Ingrid García. En entrevista con Publimetro, el elenco de la serie explicó lo que más le atrajo de la historia y su percepción sobre el éxito de las series españolas en Latinoamérica.

También puedes ver:

¿Qué personajes interpretan en esta nueva serie?

Silvia: Mi personaje es Eva, una mujer que comenzó a trabajar en la empresa de Marco, a quien le gusta mucho el poder, provocar y desconcertar a los demás, entonces de pronto se encuentra con Marco que es una persona con quien no puede hacer nada de eso y la desconcierta, por lo que van a ocurrir cosas entre ellos. A la hora de interpretarla me distancié mucho de lo que yo soy porque es una mujer con una energía muy distinta, no me identifico en lo absoluto con ella.

Mario: Interpreto a Marco Mur que es un empresario exitoso conocido en la sociedad, quien trabaja en una empresa de tecnología y frecuenta un club, que es lugar donde puede aliviar las tensiones y también hace deporte. Sin embargo, él esconde un secreto que fue traumático para él cuando era niño, por lo que acude con una terapeuta para buscar respuestas. Esta historia es un poco un thriller psicológico y sexual, todo va relacionado y en los ocho capítulos se descubría por qué es así y por qué tiene ese carácter.

Ingrid: Personifico a Carolina quien es una educadora que trabaja con hermano de Marco Mur, José Mur quien es un chico que tiene trastorno del espectro autista. El objetivo de Carolina y José es ablandar un poco el personaje de Marco y enseñarle que no está demás amar a la gente sin miedo.

¿Qué fue lo que más les atrajo de hacer esta serie?

Silvia: Cuando leí el guión, yo pensé ‘vale hay que sentarnos a hablar de cómo se va a hacer esto’ porque al principio yo solo tenía los guiones, no sabía nada más. Pero confié en la historia y me atrajo mucho el reparto, el personaje, es algo que no había hecho hasta ahora y además toda la producción nos cuidó mucho, entonces estuvimos amparados por ellos.

Mario: Lo que más me atrajo fue el personaje porque sin duda la historia de Marco es impresionante. Realmente decidirme hacer este proyecto fue por puro instinto -como el nombre de la serie- no lo pensé mucho, al final me gustó demasiado y de verdad que vale mucho la pena. Confieso que uno de los miedos que teníamos era que el club no quedara bien porque era muy arriesgado pero creo ha quedado bastante bien y lo han llevado por buen sitio, a mí me hubiera gustado que lo hicieran más crudo pero quedó muy estético y eso lo hace más idílico y fantasioso; además como dice Silvia nos cuidaron mucho en cada escena.

¿Marco es un personaje diferente a lo que has hecho a lo largo de tu carrera?

Mario: Sí definitivamente nunca había hecho a alguien tan profundo como Marco, a alguien que no muestra sus emociones, sus sentimientos, que no empatiza con los demás, que no tiene herramientas, que no se conoce, en ese sentido es un personaje nuevo para mí, un tipo que está bloqueado. El que me ofrecieran cosas nuevas y un personaje que no había hecho antes fue lo que me atrajo mucho del proyecto.

Es una serie que ha dado mucho de qué hablar por su erotismo ¿Fue difícil complementarse?

Mario: Confieso que nos llevamos muy mal, fue fatal (bromea). No, la verdad es que lo hicimos muy bien, todos somos muy buenos compañeros, íbamos en el mismo sentido y es verdad que en el club nos cuidaron y todas las personas de producción nos trataron muy bien.

Silvia: Además tuvimos la suerte de tener mucha gente en el club que hacían un trabajo increíble como bailarines y actores y nos acogieron muchísimo.

¿Cómo fue trabajar con Amazon y con Bambú?

Ingrid: Fue increíble trabajar con una productora como Bambú que ha hecho series tan exitosas como Las chicas del cable, Velvet, Gran hotel, entre otras y también para nosotros es una suerte que Amazon sea parte de esto y que nos diera la posibilidad de que Instinto se pueda ver en toda Latinoamérica, que es algo que quizá antes no ocurría y tener esa seguridad de que no solo se va a ver en España sino en casi todo el mundo es algo que emocionante.

¿Qué opinan del éxito de las series españolas?

Silvia: Para nosotros es algo maravilloso que tu trabajo lo vea muchísima gente y sobre todo porque también se abren las puertas de trabajo en otros zonas del mundo, donde también se están haciendo cosas muy interesantes como Latinoamérica.

¿A qué se debe el éxito de las series españolas en Latinoamérica?

Mario: Creo que si lo supiéramos todos estaríamos haciendo lo mismo, no creo que exista una formula, simplemente que las plataformas digitales nos han impulsado a llegar a más gente. Nosotros también consumimos muchas series que se hacen en Latinoamérica como Narcos, La Reina del sur entre muchas otras que creemos son grandes producciones y que también son exitosas en España.

¿Con qué series españolas se han enganchado?

Mario: A mí me gusta mucho Señoras del (h)AMPA que la recomiendo mucho y es una serie que está muy bien hecha.

¿Por qué ver esta serie?

Mario: Es una serie que no va a dejar indiferente a nadie, seguramente les va a gustar este el primer capítulo, Ojalá nos den la oportunidad de ver el primer episodio y que se enganchen pero por lo menos que no se pierdan el primero para que puedan decidir porque hay un buen trabajo de todos los que hemos hecho este proyecto.

Más sobre los actores

Mario Casas es un actor español de 33 años de edad, quien es reconocido por películas como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti y El fotógrafo de Mauthausen .

Silvia Alonso es una actriz española de 29 años de edad, quien ha trabajado en series como Velvet, Tierra de lobos, Tiempos de guerra , entre otras.

Ingrid García es una actriz española de origen sueco de 28 años de edad que ha trabajado en cintas como Ana de día, Yo, mi mujer y mi mujer muerta y Love Me Not, entre otras.





Publicidad





También puedes ver: