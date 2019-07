FOTOS: Carlos Rivera presenta 'El Rey León' en México

Carlos Rivera se mostró feliz en la alfombra roja en México de la nueva película de “El Rey León” donde prestó su voz para darle vida a Simba, personaje que corre por sus venas desde que ganó La Academia cantando un tema de la cinta, posteriormente el musical y ahora con esta versión live action cierra un ciclo que le ha marcado su vida.

También puedes ver:

“El Rey León ha sido un regalo en mi vida en muchas ocasiones, la manera que se reitera sigo sintiéndome abrumado incluso, desde niño era mi película favorita, gané La Academia con el tema ‘Esta noche es para mar’, el musical y curioso porque la maestra Gaby fue quien me dirigió para hacer el doblaje”, dijo a JDS a su llegada a Parque Toreo.

Mil funciones haciendo a Simba en el musical en México y España respaldan al cantante y quien mejor que él para darle voz al personaje más importante de la cinta de Disney. “Es como una culminación, como una coronación de un ciclo sin fin que no ha dejado de estar. Si duda es un amuleto de la suerte, me alegra que me hayan vuelto a elegir”, abundó el artista oriundo de Huamantla, Tlaxcala.















Publicidad















Aunque todos los personajes son de su gusto, hay dos que sin duda le fascinan de la historia mucho. “Timón y Pumba soy mis favoritos y en esta película están mejor que nunca”.

Quien también no cabe de felicidad al grado de que esta película le ha cambiado la vida es la cantante Fela Domínguez, quien le da voz a la leona Nala, hecho que la tiene sorprendida. “Es un sueño, tiemblo de alegría el corazón se me sale del pecho porque no nada ahorita que haga salir de esta burbuja de emoción”.

Desde hace cinco años que se enteró de esta nueva película buscó ser parte y tuvo la suerte de hacer casting hasta quedarse con el personaje que le movió el mundo. “Interpretando un papel que me cambió la vida en el teatro musical, me hada dado muchas satisfacciones es un regalo de Dios”, detalló Fela.

Explicó que no fue nada fácil hacer la voz sobre todo porque está doblando una estrella internacional de la música como Beyoncé en la versión original en inglés. “Me costo trabajo sobre todo porque estoy doblando a una de las mejores cantantes que tiene el planeta y es el gran reto de cumplir con las expectativas, no perder mi identidad, pero cuando lo haces con amor las cosas son para ti”.

Para la cantante su personaje favorito además del que interpreta es Simba, “porque tiene que regresar a salvar a su pueblo y eso para mi es un reflejo espiritual”, mencionó Fela y nos adelantó que ya alista su nuevo disco.

Un invitado especial fue Kalimba, quien hizo la voz de Simba en la primera cinta que hizo Disney hace 25 años y ahora sus expectativas de esta cinta bajo la dirección de Jon Favreau son muy altas. “Expectativas no tengo, estoy seguro que va a ser una maravilla, otra película icónica, Disney no hace nada menos que eso”, contó el músico quien siempre se ha identificado con el personaje central de esta historia.

Otros invitados que disfrutaron de la cinta que se estrena este 19 de julio fueron el resto del elenco doblaje, M’Balia, Michelle Vieth, Cecilia de la Cueva, Osvaldo de León, Freddy y Germán Ortega, Gloria Aura, Laura Carmine, Fátima Torre, María Elena Saldaña, Armando Araiza y LemonGrass, entre otros.

También puedes ver: