Tiziano Ferro se casa con su novio en ceremonia secreta

View this post on Instagram

La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore. —- Life and its unbelievable turns. Looking forward to share this new story of joy and celebrate love with you all my friends . —- La vida y sus increíbles vueltas. No veo la ora de compartir con vosotros esta historia de joya y celebración del amor. #tznwedding #accettomiracoli#aceptomilagros#buonacattivasorte#buenamalasuerte#tzn2020#matrimonio