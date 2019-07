Alejandro Maldonado publica foto con famoso deportista en la cama

Alejandro Maldonado, conocido por ser maestro de yoga y dar muestras de ello en programas como Hoy y Venga la alegría, presumió una foto con Eduardo Ávila, lo que provocó sorpresa entre sus seguidores quienes le cuestionaron si es homosexual y si el joven deportista es su pareja.

El teacher como es conocido publicó una imagen en su cuenta de Instagram en junto a Eduardo con el hashtag #mividacomolasoñé. De inmediato comenzaron a llegarle mensajes de famosos como Andrea Legarreta, Tania Rincón y Martha Carrillo las cuales celebraron la imagen, como frases como "qué viva el amor".

Eduardo Ávila también compartió la imagen, aunque el mensaje fue menos claro ya que sólo le llamó "amigo" a Maldonado. El deportista escribió: " #yogateacher eres bien chido y no he parado de reír, #hashtak eres súper buena onda y continuémos con esas #sonrisas #jeep #friends #oaxaxa sun& always be my friend !!!!!"

¿Quién es Eduardo Ávila?

Es un judoka mexicano de la categoría de -81 KG y medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011, medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos de 2015 y medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Participó en la primera edición del exitoso reality show de carácter deportivo y supervivencia Exatlón México de la televisora mexicana TV Azteca, el cual rompió récord de audiencia durante su transmisión en 2017.













