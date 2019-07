Despertares Impulsa provoca un 'derrame cultural' en Jalisco

View this post on Instagram

Con muchas ganas de contarles mas sobre este proyecto, por ahora les comparto esta foto de Pep y les recuerdo que nos quedan solo 11 días para @despertaresmex !!!!! Todavía quedan algunos boletos en taquillas y ticketmaster @auditoriotelmex #Repost @pepavilaphoto ・・・ The unbearable lightness of being. Shooting Mexican dancer Isaac Hernández, English National Ballet star #ntproducciones #photo #campaign #photography #photographer #advertising #advertisingphotography #isaachernandez #dance #dancer #photooftheday #pepavila #picoftheday