Irina Baeva reveló que su vida está llena de infamia

Irina Baeva ha sido protagonistas de varias escándalos, principalmente por su relación con Gabriel Soto.

La actriz rusa visitó Guadalajara para firmar autógrafos de una línea de ropa en el marco de Intermoda y charló sobre esa imagen que tiene la gente sobre ella

Al preguntarle si utiliza esa fama para su profesión respondió: “¿Cuál fama?… después de toda la polémica [risas]. Fíjate que no le diría fama, más bien a eso se le llama infamia. Eso que la gente te empieza a ubicar por las cosas que son de tu vida privada y no por el trabajo, eso no me gusta.

"Me gustaría que esté todo mucho más tranquilo. Soy una persona que me gusta trabajar de lo que me apasiona que es la actuación, de hacer teatro, cine y televisión. Quiero disfrutar de mi vida privada en paz y en calma, definitivamente no me emociona sobresalir con escándalos, si lo pudiera cambiar, lo cambiaría sin pensarlo dos veces”, puntualizó Irina.





La actriz firmó y convivió con los fans durante dos horas. Compartió que hay muchos proyectos en puerta, pero el que más le emociona es el próximo estreno de El último dragón.

“Estoy demasiado emocionada, me urge que se estrene la serie de El último dragón, que ya la terminé de grabar. Estamos esperando con ansias el estreno, ya vimos el primer capítulo y está espectacular y lo que le sigue. Estoy totalmente convencida que es un gran proyecto. Experimenté nuevas cosas como las escenas de acción, que me va enriquecieron como ser humano y actriz”.

Irina cumple 6 años de vivir en México y añadió que han sido de muchos cambios.

“He enfrentado de todo, con muchos cambios debido a la circunstancias de la vida y la gente que me rodea. Ya no soy la misma de antes, ya aprendí cosas, sobre todo cómo resistir a esta carrera”.



Adicta a los zapatos

Irina Baeva aceptó que le gusta jugar con la moda.

"La moda es un juego -obviamente- las tendencias, lo que nos marca las pasarelas y los fashion week en cada ciudad son importantes, pero creo que es un juego para expresarte a ti mismo, porque no sirve de nada llevar todas las tendencias puestas, si no te sientes cómoda y segura.

"Todo está permitido y a todo le llamamos estilo , eso es increíble. Mi clóset está a reventar… amo los zapatos con tacones".

