Claudia Álvarez desfila a sus cuatro meses de embarazo

Claudia Álvarez llegó este jueves a Guadalajara para formar parte del desfile de la marca LC Designs Collection en el marco de Intermoda, la feria de la moda que finalizará este 20 de julio dentro de Expo Guadalajara.

La actriz mexicana anunció este miércoles que estaba embarazada y externó su felicidad junto a su marido, Billy Rovzar.

“Estamos embarazados. ¿Acaso sientes allí dentro todo lo que está sucediendo aquí afuera? Ya te estamos esperando con todo el amor de una pareja que se ha construido con los cimientos mas sólidos y un hogar lleno de amor que tiene tanto para darte. Más felices no podemos estar por tu llegada, aquí nos estamos preparando para ser siempre el mejor ejemplo para ti”, escribió la pareja en las redes sociales.





Claudia Álvarez desfiló por la pasarela y mostró sus cuatro meses de embarazo.

“¿No se nota mi pancita? Estoy feliz, mi marido está muy feliz y estamos muy bendecidos, es una época maravillosa… que loca la vida, ahora estoy en el desfile y miran todos”, reveló la actriz, quien añadió que sólo espera un hijo y no dos, como lo señaló una revista de espectáculos.

Modelo de pasarela

La también empresaria señaló que suele ser muy inquieta en el tema de la moda.

“Cuando era chiquita simulaba estar en pasarelas, ya no me acordaba, pero me gustó la adrenalina, ya no me acordaba como era desfilar con todas las mujeres espectaculares.

El ir de viaje es ir de chamba, porque todo el tiempo estoy viendo nuevos diseñadores, es un placer y mi pasión, son es de las cosas positivas de mi carrera”.

Claudia formó parte de la pasarela de la marca jalisciense LC Designs Collection.

“No los conocía (diseñadores) en persona y estoy feliz de poder trabajar con ellos. Me encantó la colección llena de brillos, texturas y magia”.

La actriz mexicana señaló que seguirá trabajando hasta que el embarazo se lo permita.





