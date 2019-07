María Barracuda le pone color a la música y se libera

Con unos toques de color tanto en su cabellera como en sus letras, la cantante María Barracuda platicó con Publimetro y confesó estar más que lista para el lanzamiento de Catástrofes perfumadas, su nuevo material discográfico del que se desprende Extraño mi maldad, su más reciente sencillo, pero sin descuidar a JotDog.

“Sigo con los dos proyectos, empecé a sacar material como María Barracuda, las canciones son en pro de la libertad, haciéndote consciente primero de tus partes oscuras, que es la diferencia con JotDog. María es más poético, metafórico, más rock, y el grupo es pop, ligero, digerible y de colores. Y a pesar del título que suena escabroso: Extraño mi maldad, es una canción alegre, divertida y que inspira libertad, como cuando te extrañas a ti mismo como para que te recuperes, yo le llamo ‘música que cura’”, compartió.

La intérprete de Las pequeñas cosas explicó cómo es que la vida y la industria le han permitido crecer a la par de sus letras y festeja que las redes sociales y plataformas estén apoyando, además de su reciente integración al sello tapatío Guanamor Music.

“Hacer un disco es mucho trabajo, y cuando no había redes tus canciones ahí se quedaban, nadie las conocía, y yo no trabajo canciones de relleno, trato que todas tengan potencial de ser sencillo, pero la nueva manera de difundir la música te da la oportunidad de darle a cada canción su espacio, su momento, y es una ventaja enorme. Ahora estamos en una disquera de Guadalajara que se llama Guanamor, y tengo la fortuna porque su política es que el artista haga lo que quiera, no meterse con la creatividad del talento y eso se agradece”.

María Barracuda cree en el karma y en las enseñanzas de cada experiencia vivida; para ella el camino es una evolución y por eso es que ahora vuelve de manera contundente como solista en el momento justo, tras 15 años en la farándula.

“Una persona no es una sola cosa, tú eres de una forma en casa, con los amigos, en el trabajo, y esas son las facetas; somos seres en movimiento y cambiantes, y hay cosas que no puedes sacar en un proyecto o el otro, debe tener equilibrio, porque María me da chance de sacar mi parte oscura”.

Tras el lanzamiento de los sencillos Cuervos negros y Dame la luna, el próximo viernes 19 de julio se estrena en su canal de YouTube Extraño mi maldad, un video que se grabó en plano secuencia, sin cortes y bajo un mismo todo, algo que refirió como divertido e innovador, pero muy agotador.

Actualmente es una de las mujeres con mayor impacto en la música, pues ha logrado forjarse un sólido nombre tanto en el rock como en el pop, tras estar en importantes escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos, premios MTV, nominaciones al Grammy y Latin Grammy.