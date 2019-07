Marisol González señala que no compite con Yanet García

Marisol González es embajadora Ann Chery y estuvo en Guadalajara para promocionar las fajas de la marca.

La conductora recordó los buenos recuerdos que tiene de Guadalajara, que incluye el nacimiento de una de sus hijas.

La modelo cumple tres meses en el programa Hoy y reveló que es un mito los conflictos entre equipo de la revista matutina.

"En Hoy soy yo totalmente. Me siento muy cómoda y en ese aspecto voy creciendo en la conducción; además aprendiendo de grandes como Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta) dijo Marisol y agregó: "Siempre se va hablar o criticar, si es la novela o el romance, que si acá sí se pelean. Cuando entré decía: '¿será verdad?', pero ya estando adentro te das cuentas que es un mito".

La conductora dejó un equipo conformado por hombres en Televisa Deportes para pasar a formar parte de Hoy, que está integrado por un gran número de mujeres.

"A mí me encantaba trabajar en Televisa Deportes porque era como una familia con muchos viajes. Cuando empecé casi no había mujeres. El trabajar con hombres es súper relajado, todo el tiempo están haciendo chistes; las mujeres siempre nos complicamos un poco más, pero ahora la etapa que estoy viviendo me fascina, porque me queda increíble como madre porque es un horario muy generoso, así tengo toda la tarde para mis hijas".



Marisol González compartió que aunque muchos quieran enfrentarla con Yanet García, cada una tiene su estilo y personalidad.

"Está tan fuerte el tema del empoderamiento de la mujer que cada vez la mujer se va haciendo más fuerte en todos los sentidos y más segura. Es maravilloso porque las mujeres tenemos todo para estar en el puesto que se quiera, me encanta que tengamos más fortaleza. No soy una mujer envidiosa o problemática, el simple hecho de estar haciendo lo que nos gusta, nos permite -a cada una- hacer su propio trabajo, que no es una competencia".

Para la conductora, ahora vive una nueva etapa, en la que la prioridad son sus hijas.

"Ser madre te cambia todo, la prioridad en todos sentidos. Te va cambiando la vida, te hace pensar muy distinto y ya no es sólo el trabajo, sino te enfocas en ellas. Estoy viviendo mi mejor etapa, el mejor momento, porque siempre había querido una familia unida y que además pudiera seguir trabajando en los que me gusta".

