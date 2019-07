Niurka afirma que los gays quieren 'comerse' a su hijo

Niurka armó un alboroto durante su llegada a Intermoda que se realiza en Guadalajara.

La cubana cruzó la Expo Guadalajara con un diminuto vestido de encaje blanco con un gran escote, por lo que no pasó desapercibida por los pasillos.

La cubana firmó autógrafos en una marca de jeans durante casi dos horas y habló sobre las críticas que recibe todos los días.

“Como me ves estoy… perra y exitosa; mientras más me quieren manchar, como la guacamaya, más perra me veo y más exitosa. Que sigan las críticas porque gracias a ellas existe la mujer escándalo y más vulgar soy. Cuando se me acaban las vulgaridades me meto al diccionario de la lengua española que tiene más vulgaridades… si están en el diccionario porqué no lo voy a decir”, dijo la cubana.







Publicidad







A sus 51 años, la artista presumió sus curvas y afirmó que le gusta ser la mujer escándalo.

"Soy una mujer de 51 años, pero soy muy bella. Que sigan las críticas, porque gracias a ellas existe la mujer escándalo. Mientras más me critican más vulgar soy y cuando se me acaban las vulgaridades me meto al diccionario de la lengua española que tiene más vulgaridades, porque para los ignorante, el diccionario explica lo que son… si están en el diccionario ¿por qué no las voy a decir?".

Niurka terminó la primer temporada de su serie llamada Alma de ángel y su personaje se llama Alma Marcela Silva.

La llaman suegra

Mamaniu como se autonombra Niurka confesó que su hijo Emilio Osorio está rompiendo corazones.

"Mamaniu es auténtica, honesta y llama las cosas por su nombre y se enoja como cualquier persona normal. Todos me dicen suegra, tanto niñas como gays. Todos quieren comerse a mi hijo: unos quieren que sea la pareja formal de Joaquín y otros dicen… 'me lo como yo"".

Niurka reveló que lo único que quiere para su hijo es que sea libre y honesto.

"Que ponga los pies en el piso bien fuerte y si de pronto siente que está perdiendo el piso, que se ponga los huevos para que le pesen y pa' abajo, porque el piso nunca hay que perderlo, el artista es en el escenario, pero cuando se baja el artista es ser humano normal, que llora, ríe caga, coge, inhala, se equivoca y le atina".

TE RECOMENDAMOS: