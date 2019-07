A sus 51 años, Martha Debayle presume abdomen de acero

La presentadora de radio Martha Debayle mostró a sus seguidores que la belleza es una cuestión de actitud y de amor propio.

A través de su cuenta en Instagram, la también empresaria compartió algunas imágenes de sus vacaciones por Grecia, entre ellas, una en la que aparece luciendo un diminuto traje de baño.

“51 años me tardé en entender que toma mucho amor propio, disciplina, constancia y esfuerzo convertir tu cuerpo en su mejor versión. Sin cirugías, con estrías, arrugas, celulitis y otras alegrías propias de los años este es mi cuerpo hoy. Casi todo es posible, just do it. Espero esto los inspire a encontrar su mejor yo”, escribió Debayle sobre la imagen.

Martha fue de vacaciones con su esposo Juan Garibay y hermana Eugenia Debayle.

