El filme 108 Costuras llegaría a los cines, por fin, en septiembre

A casi cuatro años y medio de su anuncio y grabación en Monterrey, Hermosillo y el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, el filme 108 Costuras podría llegar a la pantalla grande en México este próximo mes de septiembre, luego de que se pospusiera desde hace más de un año.

El actor José Ángel Bichir, quien interpreta a Mauricio Contreras, un talentoso chico beisbolista que sueña con jugar en la grandes ligas y ser campeón en la Serie del Caribe, señaló en entrevista con Publimetro que ya espera el estreno del filme en las salas comerciales.

“Pues todavía no se estrena, hazme el favor, pero se va a estrenar a finales de agosto, principios de septiembre; la íbamos a estrenar en junio pero se pospuso porque Gastón Pavlovich (guionista y productor) está en muchos compromisos, está en Hollywood y entonces nos mandó decir que se disculpa mucho”, compartió.

Por su parte, el joven actor Juanda Penagos, quien actualmente se encuentra en la serie de futbol O11CE de Disney, interpretando a Ricky, y quien en la producción regia da vida también a Mauricio pero en su etapa de adolescencia, confirmó que será septiembre de este año cuando pueda salir la película en cartelera, “sabemos que viene para septiembre, pero estamos esperando. Fue una experiencia muy buena grabar esta película”.

Además, para el actor quien en 2015 comenzaba su carrera, el filme fue el parteaguas para ser visto por empresas mundiales como con la que actualmente trabaja.

“Fue increíble porque mientras jugábamos una cascarita casi al término de las grabaciones de 108 Costuras, mientras un descanso, se corrió la voz con la gente de casting de que jugaba futbol y a los 15 o 20 días me marcó Jesús, quien se encarga de los castings para enviar a Disney, y fue ahí como un proyecto al ser deportivo me dio la oportunidad, es decir, una cosa me llevó a la otra”, explicó Juanda.

Aunque la película estaba planeada para salir en cartelera en 2016 y después se recorrió a 2018, ahora sigue en espera, pero ¿qué es lo que ha retrasado su salida desde el año pasado cuando estaba programada?, y ¿qué dicen sus protagonistas Kuno Becker y Ximena Navarrete?, José Ángel comentó:

“Ximena, Kuno y yo decimos ‘bueno, pues a ver a qué hora’. Va a ser una muy bonita película, yo ya la vi terminada, y vamos a estar muy contentos de presentarla aquí, porque la parte más fuerte se grabó aquí en Monterrey”, concluyó.

De qué va la historia: 108 Costuras retrata la euforia que México tiene por el beisbol y la historia de vida de Mauricio Contreras (José Ángel Bichir) y Reynaldo Borquez (Kuno Becker).

Dos niños que se unen por la pasión a los deportes y pese a la negativa de sus nuevos compañeros y coaches, además los conflictos amorosos y la posibilidad de separarse ponen a prueba su amistad, pues habían prometido llegar a la Serie del Caribe y representar a México como grandes beisbolistas, a pesar de las circunstancias.