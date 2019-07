Inés Gómez Mont 'enfrenta' a su propia familia

Para Inés Gómez Mont hacer Familias Frente al Fuego, desafío en la cocina, resultó un formato que se acomodó a su día a día, sobre todo para no descuidar a sus hijos.

Con dos programas al aire, la conductora compartió cómo ha visto la respuesta del público.

“Agradecidísima con el público por la aceptación, el cariño, los mensajes tan emotivos llenos de respeto y de los apapachos para el programa. Me encanta saber que a la gente le está gustando , que se queda picada. Todos quieren que les diga qué familias quedarán, pero no digo nada. Es un proyecto muy corto, porque sólo son seis capítulos, ya vamos por el tercero”, señaló Inés Gómez Monte en entrevista con Publimetro.

La conductora confesó que ha tenido algunos “enfrentamientos” con sus hijos a causa del programa.

“Ellos son súper fans, Tengo quiniela en mi casa, de qué familia le va cada uno, ya metemos apuestas, desde mi marido hasta con cada uno de mis hijos. En mi casa es un tema de discusión y se enojan conmigo porque he sacado algunos gallos de mis hijos y se enojan [risas].

"Creen que lo hago a propósito para que pierdan, pero no es así, ni a ellos les puedo decir nada. Te juro que soy bien derecha, me quieren sobornar para que me raje y les diga quién llega a la final, pero nunca diré [risas]”.

Al reality le restan cuatro programas y la conductora reveló cómo controla sus emociones en cada emisión.

“No sabes el trabajo que me cuesta el tema de la eliminación. Para mí ha sido muy difícil esa parte, porque tanta convivencia con las familias, tratarlas, encariñarse y ver cómo dejan el alma en las cocinas, me duele: ademas cada familia trae una historia y un sueño que quiere llevar a cabo. El saber que se tengan que ir, es muy complicado; lo malo es que soy la vocera y la que tiene que anunciar -tristemente- quién es la familia eliminada, ha sido lo más complicado, pero es parte del show.

"Las reglas son así, es una contienda y así la sabíamos desde el principio. Me tengo que aguantar, armarme de valor, ser macha y anunciarlo. Me he encariñado con cada uno de ellos, son grandes personas; al final, es un proyecto de mucho trabajo con jornadas largas pero muy divertidas”.



En esta nueva emisión, ocho familias, de diferentes partes del país, se han enfrentado semana a semana en diversos retos que ponen a prueba el sabor de su sazón. Las críticas y las comparaciones con otros programas han surgido, pero Inés Gómez Mont reveló que no le preocupan.

“Fíjate que siempre me quedo con las cosas buenas, tomo las cosas de quien viene, siempre estamos expuestos a que hablen bien o mal de un formato, del trabajo de uno; al final, lo que he recibido ha sido mucho cariño de la gente, los comentarios son muy buenos y me quedó con eso. La apuesta es irnos por una segunda temporada y ojalá la gente vaya conociendo cada vez más el formato, se enamore y se vuelva un público fiel. Que sea un proyecto que el público quiera ver en ciertas temporadas de año”.

Inés Gómez Mont habló de la etapa que vive:

“Nunca dejo de tener inquietudes, soy como hiperactiva, pero ahorita estoy en una faceta de mi vida donde estoy disfrutando el momento que estoy viviendo. Estoy contenta con Familias Frente al Fuego y con tener la familia que soñé. Estoy en un momento pleno de mi vida; agradecida con Dios, con el cielo, con la virgencita que es mi patrona. Me siento realmente en un momento importante de mi vida, donde estoy en paz, agradecida y feliz”.

Madre y conductora

Inés Gómez Monte está por cumplir 17 años de carrera, pero afirmó que vive una plenitud profesional y emocional.

“Justamente cuando entré a Televisa se hablaba de mis tiempos, de que un programa diario, al final con el ritmo que tengo era muy complicado. Mi prioridad siempre lo he dicho y así se mantendrá son mis hijos, de tener una madre presente. Con tantos hijos no puedo comprometerme con un programa diario, porque no me da la vida. Este formato de entretenimiento me permita ser mamá, conductora y atender la fundación de madres solteras, eso es algo con lo que me he podido organizar bastante bien".

En sus palabras

“Siempre lo he dicho que tengo cara de villana de novela y la verdad es que no. De pronto la gente me vé seria o payasa, pero soy los contrario, soy a todo mecate. Muchas veces uno puede ser prejuicioso o dar falsas impresiones, pero me encanta que la gente se acerque, me escriba y que se lleve una grata sorpresa. No soy el rostro que quizá pueda aparentar a través de una fotografía”.

¿Cuándo?

4 programas restan de Familia Frente al Fuego; domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas.

