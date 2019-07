Teatro Diana se enfila a otro nivel en Guadalajara

Karla Zapata trabajó doce años en el Auditorio Telmex, ahora asume el reto importante de tomar las riendas del Teatro Diana, un inmueble que marcó la llegada de los primeros grandes eventos nacionales e internacionales a Jalisco.

A la nueva Coordinadora del Centro Cultural Diana le tocará planear los eventos especiales por el aniversario número 15 del Teatro Diana, que será en febrero de 2020.

“¡El próximo año cumple 15 años y seré la quinceañera! Estamos en eso, porque es uno de mis proyectos y no es cualquier cosa. No creo que 15 años los podamos pasar sin hacer nada especial, es un número importante; evidentemente mi plan es hacer una gran fiesta al respecto de un lugar que marcó una referencia en una zona muy específica de la ciudad a la que le dio actividad, no porque no hubiera, sino de este tipo; además es un espacio que sigue teniendo mucha actividad, por eso nos tenemos que vestir bonito y celebrar”, afirmó Karla Zapata.

Una de las peculiaridades de la nueva directora es que le gusta estar cerca de la gente, escuchar las peticiones pero sobre todo conocer los comentarios que se hacen al final de cada espectáculo.

“Estar al frente del teatro significa un reto bien interesante para mi carrera, por ahí me hacían mucha burla de que mi carácter o personalidad era muy seria y dura, pero ésta es la oportunidad de poner en práctica todo lo que aprendí. Este negocio lo odias o lo amas, a mí me pasó lo segundo”, y tras un largo suspiro añadió:

“Me gusta estar en el lobby escuchando los comentarios del público.En esta industria no he dejado de aprender, sobre todo, en los eventos más complicados, como el trato con las personas, con artistas de carácter muy variado, porque son los que me han forjado para tratar de resolver. Hay eventualidades que te ayudan a desarrollar un carácter proactivo”.

Karla Zapata, de padre nicaragüense y madre mexicana, hace de las casualidades sus grandes oportunidades.

“Me hice en el Auditorio Telmex, donde llegué por casualidad a este negocio por una invitación a trabajar por una semana en un evento y de repente se terminó ese evento, pasaron unos meses y me llamaron para ver si quería trabajar en el Telmex y dije: ‘ok’. De mis primeras actividades fue atender ballets, de recibirlos en el aeropuerto con un letrerito hasta reservar el vuelo privado de Plácido Domingo cuando fue la gala inaugural, pero esas cosas me enseñaron un montón”, compartió.





La nueva guía del inmueble universitario está emocionada por la aventura que ya comenzó y por todo lo que está por llegar.

“Evidentemente el Telmex forjó lo corto de mi carrera por doce años, siempre habrá referencias personales y profesionales que me cobijaron; ahora estoy cambiando mi chip a que ésta es mi nueva casa y me estoy poniendo la camiseta del Teatro Diana”, concluyó Karla Zapata.

En sus palabras

“Tampoco es que yo venga a plantear el hilo negro ni a descubrir nada. Creo que tengo una visión fresca del espacio, eso puede darme una ventaja para ver cosas que a lo mejor no se veían”, dijo Karla Zapata.

A detalle

200 funciones y actividades al año tiene el Teatro y el Estudio Diana.

