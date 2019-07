Listo el episodio piloto de precuela de Game of Thrones

El episodio piloto de la precuela de Game of Thrones, serie basada en los libros de George R.R. Martin, terminó su filmación luego de un mes de rodaje, por lo que actualmente ya se encuentra en edición.

El propio George R.R. Martin comentó que se lleva a cabo miles de años antes de La Conquista de Aegón, por lo que no aparecerán las familias Targaryen ni Lannisters y menos dragones.

Sin proporcionar mayores detalles, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, fue el encargado de confirmar lo anterior durante su paso por la Television Critics Association.

"Se ve muy bien. El elenco es increíble”, se limitó a decir el directivo, de acuerdo con el portal Comicbook.

La precuela estará ambientada años antes de los acontecimientos ya conocidos en Game of Thrones y el reparto estará conformado por Naomi Watts, Josh Whitehouse, Miranda Richardson, Jamie Campbell Bower, Toby Regbo, Georgie Henley, Alex Sharp, Naomi Ackie, Marquis Rodriguez, John Simms, Richard McCabe, John Heffernan y Dixie Egerickx.

"Hablamos de los Siete Reinos de Westeros; había Siete Reinos en el momento de la Conquista de Aegón. Pero si retrocedemos en la historia, había nueve reinos, y luego 12, y finalmente volvemos a una época en la que había cien reinos – pequeños reinos– y esa es la edad de la que estamos hablando aquí”, confesó en su momento George R.R. Martin a Entertainment Weekly.

El piloto fue dirigido por Jane Goldman y todavía no tiene un título definido. Cabe recordar que Game of Thrones llegó a las pantallas en 2011 y se convirtió en todo un fenómeno cultural. Obtuvo 12 premios Emmy y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Su final se transmitió en mayo de 2019.

DRACARYS!#GameofThrones is the most nominated series at this year’s #Emmys, with 32 nominations. pic.twitter.com/cmPM3XonUE

— Game of Thrones (@GameOfThrones) July 16, 2019