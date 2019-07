Miss NL no discrimina, tiene reglas: Cynthia De la Vega

La directora del certamen Miss Nuevo León, Cynthia de la Vega, dio la cara después del revuelo que se generó en redes sociales tras la publicación de los requisitos para el casting que se realizará la próxima semana en la entidad, entre los que llamó la atención: ‘Ser mujer de nacimiento’.

“Esto es un requisito que ha estado toda la vida, desde hace 10 años que yo participé, pero antes no estaba esta lucha de la inclusión y no existía este revuelo; es la primera vez que lo notan, desde el año pasado ya lo empezaban a notar. Todos los estados lo suben igual, son los requisitos igual desde internacional, nacional y estatal, pero no es por mí, es algo que respalda la organización, es un reglamento. No se trata de inclusión, es un reglamento y así ha sido siempre”, explicó De la Vega.

A pregunta expresa a la también Nuestra Belleza México 2010, titular Miss México World y Miss Supranacional México 2016, sobre si cabría la posibilidad de hacer una modificación en este rubro en el cual las personas de la comunidad LGBT+, en especial las mujeres transgénero, se sintieron discriminadas, señaló:

“Tengo entendido que a la dueña del concurso internacional ya el año pasado por esta situación le habían comentado, pero aún ella no lo ha hecho oficial y nos apegamos a esto. Igual la mujer que mida menos de 1.65 metros se va a sentir discriminada porque se dice que es chaparrita. También hacían hincapié en lo de belleza física, pues se engloba en verse presentable; no es una novedad, ya está estipulado y no es por discriminar. Como el año pasado sí se permitió en Miss Universo la participación de una mujer trans, creen que en todas partes se tiene que permitir, pero somos diferentes organizaciones y son diferentes reglamentos y requisitos, para todos hay”, agregó.

La molestia del público se hizo extensiva en la página de Facebook del certamen, donde se leen entre otros requisitos: belleza física, edad de entre los 18 y 25 años, estatura mínima de 1.65 metros y manejo del idioma inglés.

Este año el casting se realizará los días martes 30 y miércoles 31 de julio, en las instalaciones de salón Airo, en el Showcenter, de 14:00 a 18:00 horas. Las interesadas deberán presentarse a la cita con jeans, tacones y blusa blanca, además de un vestido de coctel.