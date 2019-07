Samo disfruta su libertad musical

Para Samo no hay momentos malos en la vida, sino oportunidades de aprender. El cantautor estrena este viernes el tema Amar de verdad junto a Sandoval, que estará disponible en todas las plataformas digitales.

“Será un viernes de novedad. Estoy muy contento que por fin llegue este tema, que escribí hace algunos años junto con José Luis de Río Roma, es un tema que estaba esperando su momento, porque cada canción tiene su momento. Amar de verdad es una canción de mucho amor, muy dedicable para los que aún creemos en el amor para siempre. Creo que el amor es un trabajo de dos y nosotros queremos acompañar al público por medio de la música para esos momento de enamorarse y de amar de verdad”, señaló el músico e intérprete.

Samo señaló que la canción estará acompañado de un video, que se estrenará el 15 de agosto.

“El videoclip lo estaremos estrenando el 15 de agosto, es muy orgánico con mucho corazón, con un sentido directo a todos los enamorados”.

Las colaboraciones se han puesto de moda, pero para el cantante, son una manera de ver la vida.

“Creo en compartir, y compartir con otros artistas. Me encanta compartir como autor y cantante, aprender de otros compañeros del medio; el escuchar cómo se juntan dos voces en el estudio, lo disfruto mucho. Más que moda es una manera de ver la vida”.

Samo sigue con los conciertos de Somos Tour junto a Sandoval, añadió que le gusta reinventarse.

“Creo que tener variedad dentro de la música está increíble, está rico bailar y expresar ciertas cosas como ser humano, pero también el amor es una parte importante, es la base de muchas cosas, siempre va a estar presente a pesar de que los géneros musicales vayan cambiando. No estoy peleado con los géneros musicales, a mí me gusta el ritmo, me gusta escuchar esa música que te mueve, pero también de repente quieres ponerte romántico y cantar otras cosas”.



Publicidad



Viste las canciones

El compositor y cantante piensa en las canciones, como si fuera una pieza de ropa.

“Al final, lo que dice una canción es como si fuera un vestuario; de repente puedes ponerte muy sport, formal o muy ligero. Estoy disfrutando la música, me siento libre y cómodo al cantar ciertos ritmos que antes no, al final si traigo ese sabor veracruzano y cuando escucho algo rítmico lo disfruto , no me siento ajeno”.

Sorpresas musicales

Samo adelantó que viene más conciertos, colaboraciones y canciones, además de escribir, porque “siempre hay que reinventarse”.

“Vienen sorpresas en el camino después de este tema con Sandoval. El público me ha escuchado cantando baladas y canciones más profundas. Las cosas que están por salir son más rítmicas, porque estoy disfrutando de está transición musical, pero cuidando mucho lo que digo a través de las canciones. Haré un dueto con Ivy Queen que obviamente es un exponente muy importante en la música urbana, hemos tenido mucha química. Nos conocimos en unos premios en Miami y hasta hace poco nos contactamos por las redes sociales. Le envíe una canción que escribí, muy divertida, tiene su picante y su lado romántico. Quiero divertirme dentro de la música y disfrutar de esta evolución que está sucediendo en la música”.

En sus palabras

“He aprendido en esta carrera que no podemos aferrarnos a las cosas, a que sucedan tal cual. Hay que tener fe, disciplina y buena energía para que las cosas pasen”.

TE RECOMENDAMOS: