Zuria Vega reveló cómo se le declaró Alberto Guerra

Estaba en la cocina de mi casa, acababa de llegar de un llamado traía una sudadera de Mickey y un chongo terrible, estábamos hablando por teléfono y tocaron la puerta, eras tú. “ No te dije que venía porque me ibas a regañar por tomar carretera tan tarde, pero tenía que preguntarte si quieres ser mi novia ?”… Aquí estamos 6 años y dos hijos después. TE AMO happy 6 🌹