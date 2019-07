Arath de la Torre en las buenas y en las malas con Televisa

Arath de la Torre finalizó este domingo el proyecto Juntos, el corazón nunca se equivoca, pero ya está listo para regresar a la pantalla con Simón Dice, producción de Pedro Ortiz de Pinedo, que estrena su segunda temporada el próximo 30 de julio, en la barra de comedia Noche de Buenas.

Aquí con el Aris y El Temo ✌🏼#todossomospancho pic.twitter.com/67exxuMHFE — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) June 10, 2019

La nueva temporada consta de 13 capítulos y es protagonizada por Arath de la Torre, Nora Salinas, Ricardo Fastlicht, Dalilah Polanco, Sergio Ochoa, Claudia Acosta, Carlos Speitzer y María Chacón.

“La segunda temporada de Simón Dice, fue una noticia maravillosa y estoy muy contento. Fue un programa silencioso, un programa que poco a poco se fue ganando la audiencia y así fue la tendencia cuando lanzamos Simón en la primera temporada, la gente tiene fresco el proyecto. Tiene personajes perfectamente delineados e interesantes, porque cada uno tiene un brillo especial interpretados por grandes actores y con un sentido del humor peculiar”, señaló Arath de la Torre en entrevista con Publimetro.

Este 30 julio segunda temporada @Simondicetv después de @DeniseMaerker pic.twitter.com/jj0tYNBZga — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) July 23, 2019

El actor aclaró que es un programa que busca entretener pero tiene algo especial.

“Lo que trata este programa es entretener pero tiene carnita. Acuérdate que tragedia más tiempo es igual a comedia. Muchas de las situaciones que -quizás- van a un gremio diferente y nos dedicamos a entretener y reírnos; a pesar de que ustedes puedan ver un trabajo de improvisación, todo está desde la pluma ya establecido en el guion, por eso si quiero resaltar el trabajo de los escritores para esta sitcom (comedia de situación)”.

Después de la exitosa primera temporada, regresan los cuatro matrimonios con nuevas historias; en especial Simón Gutiérrez, que es el macho alfa de su manada a quienes llama cariñosamente “chotos”.

“Tenemos personajes invitados como Victoria Ruffo, Moisés Muñoz y El hijo del Santo. Mi hija es interpretada por Rocío de Santiago, que va a mover muchas cosas. Viene recargada y déjame decirte cuando hay rating es que hay empatía… ¿cuántos Simones no hay por ahí? Yo no lo soy porque me declaro mandilón, pero cuántos no hay de que se las dan de muy sácale punta en la vida y en su casa su mujer se los trae cortito y no es que esté bien o mal, sino que así es”.

Carrera, crisis y futbol

Carrera: “He tratado de llevar mi carrera por buen buen camino. Creo que he aprendido de mucha gente y ya son 27 años de carrera. Desde hace 10 años he tenido la posibilidad de poder elegir un poco más mis proyectos.

Proyectos: “Estoy en clases de tap y canto para estrenar la obra de teatro Sugar en octubre, terminé Juntos, el corazón nunca se equivoca y a futuro me quedo con Degeneraciones que es un programa que tengo en Unicable los martes a 22:00 horas”.

En las buenas y en las malas: “Televisa es el lugar donde trabajo, donde conocí a mi esposa y donde tuve a mis hijos, porque -prácticamente- me eduque y forjé en Televisa, lo digo bien, ha sido una segunda casa, donde pude desarrollarme. Tengo voz, voto y estoy contemplado en los proyectos, no puedo estar más que agradecido a la empresa.

"Ahorita pese a que esta la crisis, estamos ahí estamos trabajando y luchando porque la quiero, en las buenas y en las malas juntos y si en determinado momento tienen que rescindir de mis servicios será con amor y respeto. Hay planes de seguir con Televisa, al final ellos saben cuáles son mis virtudes y defectos”.

Futbol: “Soy americanista de hueso colorado, mi hijo y yo. Él ya juega en las fuerzas infantiles del América, es portero. Estoy muy contento que mi hijo me haya salido americanista y ya es bicampeón.

"Estoy vuelto loco porque empiezas a entender todo cuando ves a un jugador. El América es un gran club, lo siento por las Chivas [risas]. El futbol siempre ha sido parte de mi vida, soy fan y y americanista a morir”.

Felicidades @luccadelatorre__ eres un campeón, pero sobre todo mi inspiración. Felicidades hijo !!! @lasusylu @ClubAmerica 🦅 pic.twitter.com/J9epLwVeK4 — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) July 6, 2019

Boom comedias románticas

Arath de la Torre habló sobre los contenidos que invaden la pantallas y las plataformas digitales.

“Yo no estoy en contra de las series policíacas, narco y esas cosas, pero de lo que sí estoy en contra es que se abuse. Cuando se hacía cine en los ochenta medio intelectual, todo tenía que ser intelectual, todo el México feo y malo, no podía haber una comedia romántica como fue Inspiración en los noventa que nos hicieron pomada, porque creo que fue la primera comedia romántica formal que se hizo a nivel comercial y ahora todos quieren hacer comedia romántica”.

Recordó que ha sido testigo de los diferentes formatos en las pantallas.

“Hacíamos comedia románticos y nos nos pelaban. Todo era el tema del crimen organizado, que está bien mostrarlo y exponerlo, pero dónde está la creatividad de hacer otra cosa. Se critica mucha la comedia romántica pero son las que venden y están en la taquilla. La gente quiere entretenerse ya no quiere ver problemas y creo que Simón contribuye a tener una sociedad poco más aligerada, la risa es un antídoto para muchas cosas”.

Estreno Simón Dice

30 de julio a las 23:00 horas; todos los martes por Las Estrellas.

¿De qué trata?

Bartolomé, César y Daniel seguirán a ciegas los ridículos consejos que les da Simón y que los meterán en serios problemas con sus mujeres: Carla, Beatriz y Nicole. Afortunadamente ellas tienen a Diana, la esposa de Simón, quien conoce todas las mañas y mentiras de su marido y las aconseja para que no dejen que sus parejas les vean la cara.

