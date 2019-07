Guillermo del Toro recibe ovaciones y piropos durante conciertos en Guadalajara

Guillermo del Toro sigue cumpliendo sus promesas en Guadalajara y este domingo realizó dos conciertos de En casa con mis monstruos Sinfónico en el Auditorio Telmex.

El cineasta está de regreso en Guadalajara y disfrutó de un gran domingo, porque presentó al mundo este proyecto que nació como una petición en el Twitter, y pese a la apretada agenda del tapatío, se logró concretar en poco tiempo.

El mismo Del Toro presentó al director australiano Tim Da­vies, quien junto a la Orquesta Filarmónica de Jalisco hicie­ron un recorrido por cuatro cintas de Del Toro: Trollhunter, El espinazo del diablo, La forma del agua y El laberinto del Fauno.

“Hay gente que dice es música que no se debe oír… ¡ni madre! Para mí, la música de las películas es la voz y el alma de la cinta, no es el director. La partitura musical es una de las cosas más importantes. Me hubiera gustado tener una selección de todas las pelícu­las, como Titanes del pacífico y Hellboy pero no se pudo [risas]”.





El cineasta presentó al di­rector Tim Davies: “Es un gran amigo y un australiano loco. Para aquellos que tienen Net­flix este Tim y yo colaboramos en la serie de Trollhunter. Como diría mi abuelita es muy sincerote y muy borrachón, es a todo dar”, finalizó el tapatío para dar inicio al concierto.

El concierto, aunque fue corto, dejó complacidas a las casi 17 mil personas, que disfrutaron de Por la gloria de Merlín, suite de Trollhunter; además de las suites de Espinazo del diablo, La forma del gua y El laberinto del Fauno.

Guillermo del Toro recibió piropos de todo tipo y se sonrojó al final del concierto; a su paso por el inmueble parecía un rockstar, que sólo levantaba la mano para agradecer el cariño de los asistentes.

Antes de salir del auditorio brindó algunos saludos y escu­chó a los asistentes en el lobby de las suites.





Habrás más conciertos

Raúl Padilla, presidente del Patronato de la UdeG charló en exclusiva con Publimetro, al final del primer concierto en el Auditorio Telmex.

"Este mismo concierto, la idea es llevarlo a otros lugares del país. Es un esfuerzo muy importante gracias a la generosidad de Guillermo del Toro y al talento de la Filarmónica de Jalisco, que por cierto está en un buen momento. El propósito es llevar este mismo concierto a otras ciudades del país. Vamos a tratar de que sea este mismo año, cuando menos a la Ciudad de México y dos ciudades más.

"Vamos a llevar a cabo este tipo de iniciativas. Por ejemplo, ya ahorita quedamos con el director Tim Davies para que venga a dar un curso sobre composición cinematográfica, a lo mejor viene para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara de 2020".

El promotor cultural añadió: "La idea es darle a Guadalajara un lugar que por historia y tradición merece para hacerla ver como una gran metrópoli. Guillermo del Toro está contento y entusiasmado, de alguna manera tiene un compromiso con esta ciudad y es una forma que ha venido retribuyendo, de lo que en su crecimiento le dio en sus años infantiles y juveniles", finalizó Raúl Padilla.

