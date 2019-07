Guillermo del Toro desvelará su estrella en Paseo de la Fama

Guillermo del Toro desvelará el 6 de agosto su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, anunció en Twitter la fecha en la que el realizador recibirá este reconocimiento.

Martínez recordó que Del Toro fue seleccionado hace dos años para tener su estrella en el Paseo de la Fama. Es habitual que pase un tiempo entre que un artista es elegido para tener su estrella y que finalmente pueda celebrarse el homenaje en su honor.

Filmmaker Guillermo del Toro to be honored with star on the Hollywood Walk of Fame on August 6th! @RealGDT @Www.Walkoffame.Com pic.twitter.com/q94fcGb2Ul

— Walk of Fame (@WalkofFameStar) July 30, 2019