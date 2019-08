Metallica llegará a los cines en octubre

Universal Music anunció el lanzamiento del film Metallica and San Francisco Symphony: S&M2 en cines alrededor del mundo el próximo 9 de octubre.

Metallica y la Sinfónica de San Francisco se reúnen para celebrar el vigésimo aniversario de su show S&M (Symphony & Metallica) con S&M2, grabado en el Chase Center en San Francisco.

Los conciertos originales de S&M fueron realizados por Metallica y la Sinfónica de San Francisco y fueron conducido por el difunto Michael Kamen en la primavera de 1999 en el Berkley Community Theater.

El concierto S&M2 de 2019 mostrará las primeras presentaciones en vivo de estos arreglos en 20 años, además de que será la primera vez que Metallica y la Sinfónica de San Francisco harán una rendición de las canciones escritas y lanzadas desde el concierto original, con nuevas orquestaciones por Bruce Coughlin.

El legendario conductor Michael Tilson Thomas completa la primera semana de su temporada final como director musical de la Sinfónica de San Francisco con una aparición especial, conduciendo una parte del show.

La primera colaboración de Metallica con la Sinfónica de San Francisco fue documentada con el álbum en vivo ganador del Grammy, S&M.

On October 9th, we are psyched to be bringing S&M² to over 3,000 movie theaters around the world for one night only! Visit https://t.co/zeglRWO43D to sign up for alerts on when tickets go on sale. 🎼🎫🍿 #SandM2 pic.twitter.com/Z9C4WfokbQ

