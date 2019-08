Ely Guerra se vuelve más atrevida

Ely Guerra nunca ha sido un músico pasivo, siempre está generando proyectos desde su trinchera. Ahora promociona su nuevo álbum titulado Zion, que es el resultado de su temperamento, impulsos, emociones e ideologías.

La cantautora presenta su más reciente material discográfico en Guadalajara y comentó que las canciones muestran sus propias inquietudes y temores, a través del poder de su voz como el único instrumento.

“Es grato todo lo que se lee en redes sociales. Me siento revitalizada y feliz; a lo mejor, las primeras personas que oyeron el material como colegas y familiares, vi una reacción de: '¿qué es esto?', pero al mismo tiempo: 'me encanta'. Lloramos y nos sentimos muy sensibles al hecho de esta música. Es un viaje personal, al menos en lo que leo en redes sociales, la música se centraliza en lo sónico y el viaje”, dijo Ely Guerra durante su visita a Guadalajara.

La intérprete mantiene su espíritu independiente y eso le permite explorar nuevas rutas.

“Zion es dramático, porque ahorita todo lo que suena alrededor es festivo, relajado, urbano y ésto te lleva a una esquina contraria. Nosotros necesitamos esta diversidad para crecer y desarrollar nuestro propio talento. Las artes son detonadores que nos permiten avanzar de manera personal a otro nuevo nivel. He sido un traductor de emociones, es como tomar dictado. Esto hace más evidente que la música es un músculo que se fortalece, es un tejido que nos une a todos. La música es arte, es importante catalogarlo en un lugar de cultivo y acervo cultural, porque proporciona una identidad”.

Camilo Froideval es el cómplice de Ely Guerra, quien la acompañará en la gira de Zion.

“Milo es mi tutor, es un guardián y cuando lo invité al estudio para hablar de este proyecto sustentado en la tecnología, tomó los riesgos conmigo. Viajamos por diversa tecnología, utilizando un software para disparar las voces en tiempo real, así que ningún concierto va a ser igual a otro, pues tendrán un pulso distinto”.





Novela y teatro

Ely Guerra confesó que tiene unos proyectos en pleno desarrollo:

“Estoy súper guardada con un proyecto de prosa, es una novela. No sabes lo que añoro tener tiempo para escribirla. Ya llevo algo, es la gran introducción al tema que realmente quiero abordar. Es un viaje de fantasía, yo en el fondo, disfruto crear nuevos mundos, con personajes que me divierte leerlos. Además, tengo un libreto de teatro de Zion, y ya esta formándose toda la obra con la dramaturgista Paula Watson y producida por Tercera Llamada, que confío en nosotros”.

¿Qué no hace Ely Guerra?

– “No escucho mucha música, no tengo la necesidad del playlist, pero tengo otros lugares para abastecerme. Yo meterme a Spotify a buscar un playlist… ¡olvídalo! El aspecto musical en mi vida no me da seguridad, sino me confronta, me hacer sentir insegura”.

– “No sigo las reglas. Me despedí de las disqueras y de lo que ya todos sabemos, porque si no tendríamos que estar haciendo la música, con las necesidades de la industria”.

– “Tengo otros disparadores para ser creativa como los aromas, la cocina, la convivencia, la soledad, el teatro y las exposiciones; no sé explicarme visualmente pero sé consumir el arte visual. La música me pone en una esquina incomoda”.

Nuevo sencillo de Zion

16 de agosto se lanzará el tercer sencillo Into the desert.

