Sara Corrales le saca “jugo” a sus proyectos

Pedro Ortiz de Pinedo debutó en la producción de telenovelas con Cita a Ciegas, un proyecto con la participación de Victoria Ruffo, Omar Fierro, Edgar Vivar y Sara Corrales, entre otros.

Sara Corrales platicó con Publimetro sobre sus proyectos en la pantalla chica.

“Estoy feliz porque a la gente le ha gustado mucho mi personaje de Ingrid. Para nosotros es un honor saber que le está yendo muy bien. Me doy por bien servida porque me ha tocado trabajar con actores muy chéveres y hemos hecho un grupo súper unido, eso se siente en la pantalla”.

La actriz colombiana compartió que tiene muchas cosas en común con Ingrid.

“Ingrid es una mujer súper empoderada , ejecutiva y una mujer tan fría en los temas de trabajo, no es algo negativo sino todo lo contrario, una mujer que con cabeza fría puede manejar una empresa. Es una mujer inteligente y talentosa, que me encanta porque es un ejemplo de la mujer actual”.

Agregó, “soy muy parecida a Ingrid en algunas cosas y es que soy súper planeadora, organizada y metódica”.

Sara Corrales ha desarrollado varios proyectos en México, un país que le ha dado nuevas oportunidades de trabajo.

“Adoro este país porque me ha tratado súper bien. Me declaro una embajadora de este país que me ha dado tanto amor, que no tengo nada malo que decir de México”.

Con una larga trayectoria en l televisión, la actriz confesó que está en el mejor momento de su carrera.

“Estoy en la mejor época de mi vida, madura y en la consolidación de mi carrera internacional, porque llevo actuando desde muy pequeña. Me vine a este país, ya que se abrieron puertas diferentes”.

La artista comenzó a tener popularidad gracias a series con temas de narcotráfico, acción y violencia. Muchos actores han dicho que no volverán a trabajar en proyectos que promociones el crimen organizado y la colombiana respondió:

“Uno en esta carrera no puede decir de esa agua no beberé, es un acto de irresponsabilidad total porqué, porque no sabes si te van a realizar una súper propuesta de un mega personaje, y no lo rechazas porque dijiste que ya harás un proyecto de narco o violencia Hay que ser inteligente. Creo que el éxito de mi carrera es un he sabido aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida me aferro y le saco el jugo”.

La actriz colombiana señaló qué hay proyectos de hacer proyectos sobre motivación y salud.

“Me considero una persona que está contagiando energía a su alrededor. Le pido a Dios que me deje brillar para regalar mucha a luz a todo el mundo. Dios me dio una gran popularidad, que no me gusta llamar fama, y si puedo llevar un mensaje ya sea de superación, ayuda o salud, es mi aporte al mundo”.

Colombia cambia su historia

Sara Corrales reveló que su país ya no sólo es Pablo Escobar. “ Colombia está de moda y tenemos que sacar todo lo positivo, eso es algo que los colombianos aprendimos ante una situación tan difícil que nos dejó tan en el piso. Nosotros mismos dijimos: ’vamos a sacar este país adelante’. No nos gusta que nos pregunten por Pablo Escobar de primera o por la cocaína… somos música, talento, actores y tanta cosas tan hermosas que en mi caso esa es una responsabilidad”.

Cita a ciegas

“Cita a ciegas es un proyecto hecho con amor y para pasar un momento fresco con la familia”, dijo la actriz.

Cita a ciegas se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas.

