Dulce María revela si habrá reencuentro de RBD

View this post on Instagram

#Repost @dulcemaria • • • • • En la segunda foto me veo fatal (no sé si en la primera también jaja 🤣🙈) jaja pero es de esas risas que te salen del alma y que lo mas importante no es como te ves por fuera, si no la alegría y seguridad que irradiamos cuando estamos en el presente sin preocuparnos por el pasado o el futuro 😀Gracias @dentalms por cuidar mi sonrisa y la de muchísimas personas ! De verdad #monysaibeth hace magia 🙌🏼🤩