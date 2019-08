Jamie Dornan inquietó corazones a su paso por Cancún

Jamie Dornan deja atrás al señor Gray de Cincuenta Sombras de Grey, para adentrarse en la comedia Barb and Star Go to Vista Del Mar, que llegará a las salas de cine en 2020.

El rodaje de la cinta dirigida por Josh Geenbaum comenzó en julio el rodaje en playas de Cancún. Algunas escenas y paisajes aún se filman al sur de México.

El actor llegó a finales del mes pasado a Cancún para hace su nueva película, que lo lleva a la comedia, una faceta poco vista en su carrera.

Medios de Quintana Roo informaron que Jamie y sus compañeras de reparto Kirsten Wiig y Annie Mumolo (quienes también son las guionistas de la película) grabaron escenas en plaza La Isla.

¿De qué tratará la cinta?

Kristen Wiig y Annie Mumolo interpretarán a las mejores amigas Barb y Star, quienes abandonan su pequeña ciudad del medio oeste por primera vez para ir de vacaciones a Vista Del Mar, Florida, donde se mezclan rápidamente en el complot de un villano para matar a todos en la ciudad.

Jamie Dornan interpretará a un espía llamado Edgar, aunque no está claro si está trabajando para las fuerzas del bien o del mal.

