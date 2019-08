Enrique Guzmán vive sin arrepentimientos

Enrique Guzmán charló desde la sala de su habitación en el hotel, sentado cómodamente en un sillón, descalzo y teniendo de frente la imagen de la Glorieta Minerva de Guadalajara.

El cantante estuvo este fin de semana en la ciudad como parte de las presentaciones de Jesucristo Súper Estrella y una firma de fotografías en una plaza comercial.

Durante la entrevista con Publimetro afirmó que su nuevo disco es el resultado de muchos errores.

“Este disco es el resultado de muchos errores, pero gracias a Gustavo Farías corrigió mi manera de creer en la industria, porque las cosas que a mí me gustan no son normalmente muy vendibles. Hay canciones que me encantan pero no pasa nada y tiene que estar en manos de gente que sepa mucho de ventas; yo lo ataco desde la forma personal y la compañía de discos tienen otro modo de hacerlo. No siempre se puede ganar.

"Soy muy necio con mis ideas, defiendo mi forma de ser y a veces me ganan desgraciadamente, pero estoy satisfecho con lo que estoy haciendo (…), creo que sí saco provecho de todo”, dijo Enrique Guzmán sobre su nuevo material titulado Se habla español.

Con más de 60 años de trayectoria, el pionero del rock and roll en español reveló que pese a todo lo bueno y malo de la carrera artística está satisfecho.

“Hay muchos esfuerzos, dolores, operaciones, risas, lágrimas, pero he tenido de todo y estoy aquí sano. Hoy me siento bien contento, y no podría seguir si no estuviera ilusionado de salir a un escenario, aún me pongo nervioso. Ahora la gente me ve de otra manera y me gusta, no cambiaría nada del pasado aún con todos mis errores, y todo lo volvería a hacer igual que ayer. Tengo una vida con tantas experiencias, que flojera recordar nomás las buenas, el chiste es que haya de todo””.

Enrique Guzmán, a sus 76 años, mantiene su buen humor y dijo que no tiene ningún pendiente en su vida.

“No me falta nada, estoy satisfecho y contento. A lo mejor ya no quería hacer más esto (disco) pero viene Gustavo Farías y me calienta el hocico [risas] y estoy otra vez con un material que está en el primer lugar de ventas; así que lo hicimos por ilusión y amor, no hay negocio. Hay canciones que grabé hace 40 años, las cuales tienen otra vida o nacimiento, porque la música nunca muere”.

El cantante y actor está por comenzar la gira Se habla español por México.

“Va estar bien, porque quiero hacer una gira importante. Tengo amores escondidos con distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Monterrey hice algunos experimentos y me han salido bien, mientras que Guadalajara es pura diversión, me gusta”.

Artistas de “moda”

Enrique Guzmán reconoció que la industria musical ha cambiado pero ya no genera muchos talentos a largo plazo.

“No sé si hay aristas nuevos… deben existir, lo que pasa es que yo no los conozco [risas]. Debe ser difícil en esta época, cuando las cosas no son tan fáciles como antes. Hay mucho interés por tener que comer mañana y tener trabajo mañana, la música viene a pasar a un segundo término pero la música te saca otra vez y te lleva a mundo que ni conoces. Hay que ver lo que hay, porque hay mucho más rapidez en la información, antes tenías que llevar el disco personalmente a cada uno de los lugares; ahora de repente ya está todo, por eso no hay gente nueva , porque son tan populares de repente o de golpe y no mastican bien lo que tiene en la mano, sino se lo tragan sin saber si pica o no pica”.

En sus palabras

“Soy un hombre al que no le urge nada. No tengo necesidades económicas, puedo hacer lo que me de la gana, y lo que me gusta, lo demás no lo hago”.

Familia bajo los reflectores

Enrique Guzmán compartió que cuando nació Alejandra Guzmán, ella quería ponerle Alejandra pero su madre (Silvia Pinal) quería Gabriela.

“Quería que se llamara Gabriela y le dije: 'es mi hija y será Alejandra' y sabes cómo le puso: 'Gabriela'”, confesó el cantante para terminar con una maldición en tono de broma para Silvia Pinal.

Sin querer entrar en polémica o hablar de la relación entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía añadió. “Es algo que no debe importarle más que a ellas. Todo va estar bien, todo se arreglará, así va a ser´”.

Próximas fechas

Monterrey. 26 de septiembre, Arena Monterrey.

Ciudad de México. 10 de octubre, Auditorio Nacional.

Puebla. 16 de noviembre, Auditorio Metropolitano.

Guadalajara. 22 de noviembre, Auditorio Telmex.

Acapulco. 28 de diciembre, Forum Mundo Imperial.

